“Cuando hablamos con él convenimos que en este momento lo mejor es que decida su futuro y que su cabeza esté en estos temas, ya sea para trasladar a su familia o dejarla en Madrid. No sé qué ha decidido o qué va a decidir, pero en la Selección tiene las puertas abiertas. Si determina no acompañarnos, por todo lo que tiene que decidir, tenemos otros arqueros que lo pueden hacer muy bien y esto me da mucha tranquilidad”, manifestó Matosas en conferencia de prensa.