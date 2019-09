¿Por qué no pueden aparecer los recambios acá? ¿Por qué no puede aparecer otro Ruiz, otro Borges? Nadie me puede decir por qué no. Yo he visto selecciones menores de Costa Rica y tienen buenos niveles, como los teníamos nosotros antes de hacer estos procesos que le dan continuidad a la cosa. No todos llegan a la Mayor, pero a nosotros estos pasos nos permiten contar con futbolistas que vienen con una parte del camino recorrido y solo queda darles experiencia.