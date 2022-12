Óscar Ramírez se sacude de un mal de la Selección de Costa Rica que le achacan a él

Dentro de los muchos análisis que se hacen sobre la Selección de Costa Rica y su realidad, evidenciada en el Mundial de Qatar, el cambio generacional es uno de los puntos que saltan a la palestra.

Óscar Ramírez se sacude y lo hizo en el podcast ‘Peloteando’, con la periodista Pamela Muñoz.

“Ese es un tema interesante. A mí me achacan que yo no hice el cambio regeneracional y fijate que yo, de lo que tengo conocimiento, en las grandes selecciones que han podido llegar, claro, estamos hablando de campeones del mundo, como Italia y Brasil, hay generaciones que tienen que jugar uno, dos y hasta tres mundiales para ser campeones”, expresó Óscar Ramírez.

Su criterio es que a un entrenador con la misma gente, el trabajo se le facilita mucho y en caso de que un muchacho nuevo llegue, es más fácil de integrar.

“Pero el estar cambiando casi los once y meter otros once es como cortar tiempos. Yo me pongo a pensar: nuestra Selección, con cuatro o cinco que podamos cambiar (estaría bien)…”, citó.

Mencionó que en su momento, él apostó por jugadores como Francisco Calvo, Rónald Matarrita, Johan Venegas y el mismo Kendall Waston, que vivió en Rusia 2018 su primer Mundial.

“De ellos, ahora no tomaron en cuenta a Guzmán. Y entonces qué raro, hablan de un cambio generacional y son cuatro o cinco jugadores de esos que en este Mundial fueron titulares. Entonces sí lo pude hacer. Que la Selección tenga un 30 o un 40% que se cambia de un campeonato a otro es bueno, pero aquí como que hay que quitar a todos y meter a otros y no”, insistió el Macho.

Indicó que en este momento se está terminando la generación que descolló en Brasil 2014. “Jugaron varios muchachos y viene un proyecto que hay que armarlo y hay gente que dice que en 2026 casi que tenemos que pasar a cuartos de final y suave. Sí estamos empezando con una Selección que gracias a Dios algunos fueron y participaron en este Mundial, pero en el otro es para que estén en la cancha y vean”, opinó.

Cuando la nueva camada ya tenga otra experiencia mundialista, ahí él cree que sí da para pensar en que se puede hacer algo, porque ya hay un trabajo de ocho años, con un grupo que prácticamente es el mismo.

“Ahí sí podemos pedir que se hagan valer esos ocho años. Desgraciadamente, somos así. Vea las calles, cómo se han destruido, porque somos de improvisar, si una cosa no sirve hay que cortarla de una vez, no tenemos esa parte de qué sirvió y qué no, qué mantenemos y qué no. Somos muy cortantes en eso y es complicado. El tema es que así somos, es historia, es nuestra manera de vivir y es difícil”, reflexionó el Macho.

De Qatar 2022, Costa Rica marcó el camino para ese relevo, con jóvenes como Jewison Bennette, Brandon Aguilera y Anthony Contreras, pero Óscar Ramírez considera que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) debe tener su modelo, igual que sucede con los clubes y que el entrenador es quien tienen que adaptarse a eso.

“No puede ser que porque viene un entrenador ya hay que cambiar de modelo y hay que estar en eso. Una institución tiene que tener su personalidad, para mí tiene que ser así, que un club o una federación tiene su manera y tiene que buscar ese biotipo de entrenador que se adapte a lo que están entrenando los muchachos, lo que se quiere. Eso que viene un entrenador y que cambia, no”.

Además, dijo que cuando él estuvo a cargo de la Selección Nacional, no tuvo injerencia en la liga menor, o en las otras selecciones.

El Macho también cree que lo que anotó en su informe de Rusia 2018 aplica para lo sucedido cuatro años después.

“Porque a nivel de Concacaf nos damos de tú a tú con cualquiera, hasta con gente de Sudamérica nos damos, pero la dinámica en el otro lado (Europa) es diferente”.

“Algo nos está haciendo falta”

Recordó que su informe fue en lo deportivo y que anotó que el futbolista nacional necesita jugar más contra la gente de Europa, por la dinámica.

“Yo cuando fui antes del Mundial vi y dije que estamos atrasados en dinámica. Fue mi sentir y dije: ‘Caramba. Jugamos contra Túnez y todos militaban en Francia. Jugué contra España y fue igual como ahora, nos pegaron un baile. Y algo nos está haciendo falta”.

Él está convencido de que todos los detalles influyen y ahora hasta piensa en el clima.

“No sé si el fútbol de acá por nuestra climatología nos hace ser de un ritmo lento, de jugar a las 11 a. m., a las 2 p. m., en ciertos climas como que nos da para resguardarnos, para ser conservadores, entonces tal vez esa parte no nos ayuda. Una zona como Cartago o Tibás, que son fríos en la noche, nos da esa parte de que es un clima en que tenés que correr”.

Recordó que él asistió a Brasil 2014 y los partidos eran como ir a Guanacaste a las 2 p. m. o 3 p. m.

“Los europeos le tienen pánico al calor, a la deshidratación y la dinámica de un club o una selección en Sudamérica, o en nuestro entorno, no es la misma que tienen ellos allá a cero grados, a seis grados”.

Otro factor que él saca a colación es la ventaja de los europeos con la técnica, esa recepción orientada, esa parte de jugar a un toque.

“Nosotros acá necesitamos mejorar para estar a ese nivel. Hay una cualidad que tenemos, que ante esas adversidades de vernos mal, ante situaciones de esas, nos preocupamos y entonces uno como jugador y uno como entrenador decimos estamos atrás y lo sentimos, qué tenemos que mejorar”.

Cuando eso pasa, él da fe de que se presenta la disposición de hacerlo de la manera para tratar de competir, “porque no nos gusta perder, a nadie le gusta perder”.

“Los ticos tenemos esa cualidad, que ante situaciones que vamos notando, que son notorias, como que nos picamos y esa parte es interesante, o nos facilita el poder corregir muchas de las deficiencias técnicas de chiquillo, más esa intensidad con la que hay que llegar, porque si no, nos vamos a quedar”.

¿Debe seguir Suárez?

Óscar Ramírez hizo una acotación más y es con respecto a la continuidad de Luis Fernando Suárez, a quien lo renovaron hasta 2026 antes del Mundial de Qatar.

Algunos esperan la salida del colombiano, pero el Macho es del criterio que tiene que seguir.

“La continuidad al técnico tiene que ser. Ya tiene un año, queremos ver cinco años a ver si es cierta esta parte de la continuidad de un técnico, pero también necesitamos ese trabajo de liga menor, para que él reciba mejores jugadores”.

”Y tiene un buen ojo, pareciera que tiene buen ojo él, por los jugadores que ha escogido. Por ejemplo, lo de Bennette desde un principio, lo escogió y que el muchacho dio rendimiento y uno ve que está para más, que puede darnos más. Entonces, pareciera que tiene eso, pero hay que nutrirlo de esos buenos jugadores”, finalizó Óscar Ramírez.