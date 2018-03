Tampoco conviene seguirlo hostigando con McDonald. Por razones íntimas, esas que fermentan en el laboratorio que es el cerebro de un director técnico, Ramírez ha decidido no convocarlo. Le debemos respeto. Respeto a sus decisiones, por más que a algunos irriten o sorprendan. Un país elige a un técnico, y después debe hacer un acto de fe y creer en él. Los costarricenses somos los boicoteadores número uno de nuestro técnico. Debemos entender que el concepto mismo de lista supone que va a haber excluidos, hombres de los que se va a prescindir. Una lista no es una noción inclusiva, sino más bien exclusiva. Hoy en día no hay un solo jugador en nuestro fútbol que no quisiera estar en esa lista. Pero resulta que hay jerarquías -que no son lo mismo que argollas-, niveles de excelencia, rangos y categorías que deben ser observados. No se pueden brincar con garrocha, para colarse en la carroza de la victoria.