Lo admito: no he seguido de cerca la carrera deportiva del nuevo director técnico de la Selección Nacional, el uruguayo Gustavo Matosas; sin embargo, me entusiasma el hecho de que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) haya optado por abrir la ventana del cambio para que una corriente de aire fresco ventile el balompié de nuestro país.