Segundo, ¿desde cuándo Corea del Sur, Japón, México y Colombia son “equipos de primera línea”? ¡Son equipitos de “media tabla”, que siempre caen en octavos de final o pellizcan cada muerte de obispo un cuarto de final, esos que con frecuencia no pasan de la primera ronda, y muchas veces ni siquiera clasifican para los mundiales! ¿En cuántas de estas justas ha participado Japón? Y sin embargo nos goleó 3-0. Colombia ha llegado una vez a cuartos de final, y México lo ha logrado en dos ocasiones (y la primera, en 1970, no cuenta, toda vez que no había octavos de final: por superada la fase de grupos se alcanzaba directamente los cuartos).