No me preocupan los cabezas de serie: es probable que sea ante ellos que tengamos el más decoroso desempeño. Me preocupan justamente los equipos de media tabla, cuadros del jaez de Suiza y Serbia. Y ya hay gente en nuestro país que cree que será a sus expensas que avanzaremos a la segunda ronda, que nos los vamos a bailar y nos permitirán repuntar la previsible derrota ante Brasil. ¡Ah, qué inocencia, cuánto candor!