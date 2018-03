Mi malicia indígena, que ya veo no llega ni a cavernícola, me indicaba que a ese tipo de mastodontes hay que atacarlos por donde más les duele, y no es precisamente en las alturas. Velocidad, picardía y regate: la receta que mi yo director técnico sin estudios creía infalible, o la “menos peor” para resolver ese dilema futbolero.