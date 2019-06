Es evidente que el cambio generacional todavía no opera en la Tricolor. Seguimos dependiendo de “las viejas glorias de Brasil 2014”, porque la estafeta no pasa tan fácilmente de una generación a otra. Tampoco los nuevos cracs nacen debajo de las piedras, como creía don Gustavo Matosas a su llegada. Urge el relevo generacional o el recambio, como se dice ahora. No obstante, lo anterior no impide que veteranos como Ruiz, Bolaños y el mismo Saborío, postulen sus cualidades a concurso. Si no hay valores mejores que ellos, pues que sigan. En esa tesitura, yo celebro que sea nuestro gallardo capitán quien decida, por sí mismo, más tarde o más temprano, su momento de decir adiós.