La mejor forma de no tener que asumir la responsabilidad de decirle no al colombiano que nos puso en el cielo futbolístico, era hacer las de Poncio Pilatos. Se creó una comisión técnica, con una cabeza muy respetable, para que fueran otros, y no los dirigentes del Comité de Ejecutivo, los encargados de poner el uniforme al nuevo seleccionador. “Así no nos pueden “echar los muertos” si termina mal la cosa”. “Así no pueden decir que fui yo quien no quiso a Pinto” “Así no tenemos bronca con Bryan y los que no lo quieren”.