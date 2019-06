Si triunfamos, o si perdemos, que la exaltación, por una u otra razón, no genere el desmadre en sitios públicos ni en la intimidad de cada hogar. Que no haya agresión contra mujeres, niños o ancianos, los sectores en mayor desventaja de la sociedad. Que el macho futbolero no transmute en el energúmeno, pasado de tragos, que ofende y despotrica. Si superamos el difícil escollo ante el poder azteca, la Selección Nacional habrá sellado la visa para seguir en competencia y aspirar al cetro. Mas, si no pasamos, es de esperar que la prensa deportiva no enfile sus baterías, exclusivamente, contra la cabeza visible de la Tricolor. Antes, corresponderá examinar otras causas y consecuencias, como el pésimo manejo de las selecciones menores, por ejemplo. Así las cosas, que el timonel no se convierta en chivo expiatorio de la frustración en un país que arrastra más y mayores males que sus fracasos futbolísticos. Somos una nación que sufre el gradual deterioro de las conquistas sociales, de la institucionalidad, de la democracia, del desmoronamiento de la clase media, otrora, principal soporte de la paz social.