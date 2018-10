“Cuando caigo escucho tres sonidos, tres ‘cracks’, en ese momento me di cuenta que la cosa era seria. Ahí fue cuando me entró la desesperación del dolor, me pasaron mil cosas por la cabeza, porque sabía que estaba fuera, era algo por lo que había trabajado y que solo me durara media hora o menos, se me sumó todo en ese momento”, dijo en declaraciones a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).