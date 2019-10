“El fútbol no se trata de edad. Intentaremos respetar lo que pensamos proyectando jugadores, pero que no sea algo que nos limite; si alguno demuestra una gran capacidad, lo analizaremos, y si es un joven con capacidad, también. Tenemos parámetros, pero no soy un obsesionado de un rango de categoría. Hay una camada de jóvenes en proceso de selección menor, otros rondan los 30 años, algunos los pasan. Somos una selección mixta y hay que encontrar un balance”, recalcó el timonel.