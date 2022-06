Niña de 11 años: ‘Me dicen el fútbol no es para las mujeres, mejor retírese’

Los festivales de Vamos Juntas Tour empezaron en Limón con la participación de más de 100 niñas apasionadas por el fútbol. Foto: Prensa FU20WWC

Muchas se han encargado de dar pasos firmes en busca de la profesionalización del fútbol femenino. El avance ha ido paso a paso, pero falta bastante camino por recorrer y la lucha de todas continúa.

Así se evidencia en el impactante testimonio de Priscilla Alvarado, una niña de once años que sabe que lo suyo es el fútbol y que es vecina del Valle de la Estrella.

“Nunca tengo que rendirme y lograr cumplir mi sueño de ser portera”, afirmó la menor, quien fue una de las más de 100 jóvenes que llegaron el fin de semana al arranque del Vamos Juntas Tour, que se dio en Limón.

¿Algo le ha impedido ser portera? De inmediato, su respuesta directa y sincera resultó tan reveladora como conmovedora: “Algunos compañeros y gente que me dice que eso no es una profesión, que con eso no puedo vivir y me dicen el fútbol no es para las mujeres, mejor retírese”.

Lo que la jovencita de 11 años escucha en la actualidad son palabras duras con las que también tuvieron que lidiar futbolistas consolidadas, que hoy están jugando la final del Apertura 2022 por ejemplo, como la capitana de Alajuelense y referente del fútbol femenino costarricense, Shirley Cruz.

“Yo decidí no rendirme y el mensaje es vamos juntas y nunca rendirnos y siempre tener fe de que vamos a lograr por lo menos ser alguien en la vida. Yo quiero ser futbolista portera y quiero por lo menos lograr jugar en el París Saint Germain o en Saprissa, pero yo lo que quiero es cumplir mi sueño de por lo menos jugar en un equipo”, expresó Alvarado con mucha determinación.

Britanny Méndez tiene 14 años y ella también acudió a este festival que promueve el fútbol femenino en todo el país y que comenzó en el Estadio Juan Gobán.

“En este festival lo que he aprendido es que siempre hay que estar juntas en lo que sea y apoyarnos entre nosotras, entre las mujeres y seguir adelante. He aprendido mucho, por haber estado jugando con personas nuevas y es una nueva experiencia. Estoy orgullosa de ver a más chiquitas desarrollando el fútbol femenino”, mencionó Méndez.

Vamos Juntas Tour arrancó en Limón Empezaron los festivales de fútbol femenino para que más niñas se involucren con este deporte.

Contó que el año pasado fue a regionales en el Proyecto Gol y que hizo las pruebas pertinentes.

“Lo me enseñó fue a hacerme más fuerte, mejorar en mí y esto me enseña más experiencia y espero llegar algún día a algún lado. Vamos juntas, significa que todas vamos juntas siempre, no retrocedemos, si una se cae nos apoyamos entre todas”.

Vamos Juntas Tour incentiva a las niñas a involucrarse en el fútbol femenino. Foto: Prensa FU20WWC

La cancha del Juan Gobán estaba llena de niñas jugando fútbol y Juan Arnoldo Cayasso sonreía.

“Hace cinco o seis años estaba esperando este momento tan importante para las chicas de Limón. Iniciamos un proceso de fútbol femenino y para mí es una gran satisfacción ver que ahora, en este momento, Costa Rica por segunda vez es sede de un Mundial y, en algún momento, la posibilidad de que estas chicas de Limón, con la presentación de la Copa, se empoderen, porque de verdad en Limón hay talento”, citó Cayasso.

El exmundialista de Italia 90 mencionó que en Limón hay chiquillas que se la tienen que creer y que estas actividades ayudan mucho en esa misión, porque pueden compartir con otras niñas.

“Pueden ver todo un proceso de poder llegar más allá. Eso las va a empoderar de verdad y esperamos que muchas limonenses le puedan dar grandes satisfacciones a este bello país que es Costa Rica”, acotó Juan Arnoldo Cayasso.

La próxima parada del Vamos Juntas Tour será el sábado 18 de junio, en la cancha de Dulce Nombre de Cartago.

Agenda de Vamos Juntas Tour