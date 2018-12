“No, después del Mundial no he hablado con Óscar Ramírez", confiesa el capitán de la Sele, Bryan Ruiz. De Belén a Hojancha, el extécnico de la Mayor se desconectó del fútbol, como si el balón hubiera dejado de rodar. O al menos públicamente. No aparece, no dirige, se refugia en su núcleo más cercano, lejano a las canchas.