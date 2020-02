“El 'profe' no me había dicho si iba a jugar o no. Pero nosotros nos entrenamos enfocados en jugar, pero si nos tocaba ingresar de cambio había que hacer las cosas de la mejor manera. Estaba con muchos nervios antes de entrar, mucha ansiedad. Cuando ingresé al campo, traté dar mi máximo esfuerzo, por lo que estoy muy contento”, agregó Ugalde.