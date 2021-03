“Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de ir a jugar en Europa y cuando uno tiene los objetivos claros se anotan goles y se realizan buenas actuaciones. Pero también vivimos un gran cambio en la parte extrafutbolística, me ayudó a mejorar como persona. Llegar a la casa, tener que cocinar, lavar la ropa y ordenar el apartamento, son situaciones que habitualmente jóvenes de 18 años no están acostumbrados y es uno de los grandes cambios a los cuales me acostumbré en Europa”, dijo Ugalde.