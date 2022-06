Mamá de Bryan Ruiz se llena de nostalgia: ‘No me gustaría que se retire aún’

Rosa González irradia alegría cuando le hablan sobre el aporte de su hijo en la Selección Nacional de Costa Rica que obtuvo la clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero a la vez admite que estar nostálgica porque Bryan Ruiz dice que nadie cambiará su decisión de retirarse a final de año.

En las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de la ciudad de Alajuela, este miércoles por la noche, González habló sobre Bryan.

“Aunque él tenga que retirarse, porque lo ha dicho, no porque la gente le haya dicho o algunos quieran que se retire, sino porque así lo ha dispuesto, no me gustaría que se retire, todavía no; me gustaría verlo más en la cancha“, externó con franqueza González..

Ella justifica su anhelo en que el capitán de la Tricolor todavía puede dar más en el terreno de juego, aunque a la vez se resigna en que el aporte puede ser a jóvenes valores en formación, debido a la experiencia acumulada por Bryan, para que “lleguen a ser unos grandes seleccionados”.

“Me da mucha nostalgia tocar el tema, de oírlo a él que nadie lo va a convencer de seguir”, afirmó González.

Claro, ser la mamá del capitán de la Selección Nacional de Costa Rica también le implica pasar algunos malos ratos, en un estadio o incluso en cualquier lugar de la calle.

“Como mamá lo difícil es cuando se oyen malos comentarios, a veces he estado en algún lugar y la gente no sabe que soy la mamá, pero uno sabe que puede pasar. Lo que él da en la cancha lo da con amor y la gente tiene derecho a tener su criterio también”, apunta.

A las puertas del retiro de Bryan Ruiz, su madre confiesa lo que más disfruta de ver a su hijo sobre el terreno de juego: “Me encanta ver cuando hace alguna jugada de lujo y la pasión que le pone dentro de la cancha”.