Luis Suárez recordó cuando Anthony Hernández iba a pescar desde las 3 a. m. y no comía en todo el día

Antes de que empezara la primera práctica de la Selección de Costa Rica en Qatar, Luis Fernando Suárez atendió a una masiva cantidad de medios de comunicación de diferentes países.

El seleccionador confesó que aún no tiene definido el once para el debut de la ‘Sele’ en esta Copa del Mundo, pactado para el 23 de noviembre, a partir de las 10 a. m. (hora de Costa Rica) contra España.

Luis Fernando Suárez habló con amplitud sobre el discurso de sus dirigidos, quienes repiten una y otra vez que quieren ser campeones del mundo.

Para profundizar en el significado de esa ambición, puso de ejemplo la historia de Anthony Hernández.

Considera que del porteño se habla poco en el país y, que en realidad, el hecho de verlo en el Mundial de Qatar debe ser un orgullo para todos.

El presidente de la Federación dice que su ilusión es pasar a la siguiente ronda. ¿Cuál es su expectativa en el Mundial?

Yo quiero más que él. Soy más ambicioso que él, parece.

¿Va por el campeonato, como lo dicen los jugadores?

A mí me gusta esa valentía, me gusta, me gusta. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no proponerlo? Al final lógicamente hay que ser conscientes de que no va a ser fácil.

Pero el no decirlo es coartar libertades y yo no puedo cortar alas. Tengo que pensar siempre y ser consciente de que las cosas en determinado momento se pueden hacer. Lógicamente si hay un buen trabajo, si hay esfuerzo, si hay sudor, si hay capacidad, si hay un montón de cosas.

Hoy sobre todo pienso mucho en esas situaciones. A veces es muy loable lo que hablan de Alphonso Davies, el lateral de Canadá, cuando él manifestó en un trino (posteo en redes sociales) y dijo algo sobre su situación, de que vivía en un campo de refugiados y que ahora está donde está y que quiere ser campeón del mundo.

Y todo el mundo en Centroamérica decía que es lo más bonito y que es un buen ejemplo para todos y que busquen hacia adelante.

Bueno... Anthony Hernández se levantaba todos los días a las 3 a. m. con el papá a pescar, al mar y a veces llegaban sin pescado y a veces no tenía forma de comer en todo el día y hoy está en la Selección.

¿Por qué en Costa Rica no se habla sobre eso? Me parece que es algo que es necesario decirlo, porque hay un montón y con la gente humilde y que llega a tan altas cosas, lógicamente hay que valorarlo.

El ser tan valientes como estos muchachos, que dicen: ‘Yo quiero ser campeón del mundo’, en vez de decir que son locos, arribistas, igualados, al menos tienen otra idea y quieren otras cosas.

Puede que se consiga o que no, pero al menos dejan un ejemplo para los demás.

¿Qué tan difícil es armar el once titular?

Es un grupo muy responsable, conocedor de lo que quiere y para dónde va, pero también conocedor de qué clase de partido tiene que jugar y ante qué equipos se va a enfrentar. El estar con los pies en la tierra, el saber de qué manera se pueden conseguir las cosas.

Eso es como una buena señal, tengo buenas sensaciones en eso, que tengo un grupo responsable, un grupo serio, ambicioso, con ganas, valiente, que no le da temor decir las cosas que necesita decir para sentirse bien.

Un grupo unido y un montón de cosas interesantes que espero que eso se refleje después en la cancha, que es lo más importante.

¿Tiene alguna duda para el miércoles?

Todavía no tengo los once y no los quiero tener, espero ver hasta el final qué es lo mejor y después tomar la mejor decisión de cuáles van a estar.

¿Saldrá con cinco al fondo, o con cuatro?

Tengo ideas claro, pero no las puedo decir (ríe...). No.

¿Qué espera de España?

Lo que espero de España es una buena tenencia de la pelota, agresividad, buena posesión con una muy buena técnica, con una buena densidad de ataque, creo que hay un montón de cosas que España no ha cambiado.

Su identidad futbolística, independientemente de cuál sea su técnico e independientemente de cuáles sean los futbolistas que estén jugando es lo mismo y eso lógicamente refleja cosas en las cuales uno tiene que tener muchísimo cuidado.

¿Cómo impactó la situación al grupo en Irak y tantos días sin prácticas?

Son situaciones que hay que ser muy inteligentes para aprovecharlas y en ese sentido creo que los jugadores las han aprovechado.

Hay momentos como este, que son adversos y de los cuales hay que sacar cosas positivas. El grupo lo ha tomado así. Por eso razón los veo igual de fuertes, con las ganas de conseguir las cosas. Yo no me puedo lamentar hoy por no haber entrenado o por no haber jugado.

Incluso, siento alivio en no haber jugado y ustedes bien lo saben, que en Costa Rica siempre he dicho que los partidos que son previos a un encuentro de esta magnitud a mí no me gusta jugarlos. Siento que fue mejor esa noticia.

¿Cómo contrarrestará Costa Rica a España?

Hay que ser incómodo, ya sabemos cómo ellos atacan, ya sabemos cómo se defienden y que se pongan a atacar diferente y que se defiendan diferente. Básicamente eso eso, es como cambiarles el chip, por algo que tengan que resetear su forma de jugar.

Cuando un resetea tiene que esperar y de pronto puede servir para tener alguna sorpresa.

¿Cuál es la principal fortaleza de ustedes como grupo?

Hay un montón, Costa Rica tiene un montón de cosas, básicamente lo que el equipo refleja es lo que es Costa Rica en sí, un país unido, positivo, igualitario y así es el equipo.

Tiene buena energía, se miran todos igual. Alguien de 38 años como Bryan Ruiz ve igual a alguien como Jewisson Bennette que tiene 18 y lo único que le dice a él es: ‘Yo quiero que crezcás y que seas mucho más’. Hay unión, hay compenetración, hay buen liderazgo y un montón de cosas que las tiene el tico.

* Declaraciones tomadas del Facebook de Deportivas Columbia.