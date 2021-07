Luis Suárez: ‘Les dije en el primer tiempo que estábamos jugando a 10 km/h’

Luis Fernando Suárez cosechó su segunda victoria con la Selección Nacional. Fotografía: Alonso Tenorio (alonso tenorio)

¿Qué puede decir de este segundo partido?

Es la mejor noticia, clasificar a la siguiente ronda. De todos modos hay que reparar en lo que se hizo, sobre todo en el primer tiempo. No me gustó el funcionamiento. Me parece que el equipo fue muy pasivo, muy lento en la producción de jugadas, se equivocó en tener la pelota en zona defensiva y se perdieron los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo me gustó más. Aún con todas esas sensaciones de estar con la aprehensión, ellos hicieron el primer gol. Después, el equipo resuelve bien. Con la expulsión uno tiene que pensar en cómo defenderse de la mejor manera.

Fue un primer tiempo que no fue bueno para el equipo y un segundo tiempo que me parece que hay que resaltar los movimientos en los extremos y saber resolver una complicación mayor que era tener un gol en contra y un jugador menos. Se resolvió bien y eso me deja satisfecho.

¿Es Joel Campbell una solución como delantero?

Joel Campbell juega bien en cualquier parte, está en esos momentos dulces. En cualquier lado va a marcar diferencia y soy un afortunado yo y es un afortunado Costa Rica de que todavía podamos disfrutar a Campbell de una muy buena manera.

Esa es una opción, que juegue de centro delantero, pero yo lo pondría en cualquier puesto, en realidad es un hombre que yo disfruto viéndolo jugar y tiene un compromiso con el país grandísimo y lógicamente que todavía se valora mucho más.

Hay algo significativo que se dio. Cumplió 100 partidos oficiales y eso no lo hacen muchos. Cuando hizo el gol había una posibilidad de celebrar, pero no quiso, porque no quería celebrar un gol aunque fuese en el partido 100 que significara un empate. Eso valora mucho más el compromiso que tiene con todo el país.

Disfruto su fútbol, disfruto su actitud. Ojalá nunca esté lesionado o que nunca esté pensando de ninguna manera en retirarse. Es una persona muy valiosa para el equipo.

¿Qué le pareció el mediocampo en la primera parte porque el equipo no logró encontrarse?

Nosotros fuimos muy pasivos y ellos aunque no crearan peligro, tenían mucho más la pelota que nosotros. Eso había que cambiarlo, desde el inicio no se logró en el primer tiempo. Cuando entró David Guzmán el equipo fue más agresivo y dentro de las posibilidades de salida de Johan Venegas y de Celso Borges fue mucho mayor.

Hay una responsabilidad mía en esa situación. He hablado mucho sobre cómo tenemos que regresar y que debemos ser más sólidos. De pronto los jugadores estaban pensando en eso, de cómo quitar la pelota o de cómo el equipo no perdiera, no fuera muy desequilibrado en defensa. Yo asumo esa responsabilidad.

En el segundo tiempo se da otra situación, hay más libertad en Venegas y ya Celso llega mucho más. Así ocurrió el gol. Me parece que lo queríamos, un poco de agresividad se dio con esa situación de Guzmán entrando a hacer la labor que él hace.

Usted había dicho que le daba continuidad a los porteros. ¿Los errores de Leonel Moreira influyeron para que jugara Esteban Alvarado?

Fue una decisión tomada con Gabelo Conejo. Cuando hablamos de una posibilidad de rotación y él hizo unos comentarios ajustados a la realidad respecto a cómo mirar a otro arquero y me parece que hay que escucharlo y escuchar a alguien que los conoce. Tomé el consejo y me gustó.

En el primer tiempo hubo dos jugadas, donde él cerró bien. En la primera que le tiraron abajo hizo cosas espectaculares para defender el arco. Después, incluso en la situación que se le sacó la amarilla había que hacer eso, lo que hizo. Me parece que estuvo muy concentrado. El trabajo de él fue bastante bueno.

Kendall Waston acumuló tarjetas y salió expulsado Francisco Calvo. ¿Le preocupa?

De los centrales estoy completamente tranquilo de lo que están haciendo. Están haciendo las cosas correctamente, o sea, que por ese lado no tengo ningún problema. Tendremos dos bajas, entonces seguramente van a estar Giancarlo González y Óscar Duarte como defensas centrales en el próximo partido.

¿Qué se debe mejorar para los próximos partidos, contra Jamaica y los cuartos de final?

Cada partido te da posibilidades de ver qué has hecho bien y qué no has hecho bien. Un poco de ese primer tiempo es lo que tenemos que estar pensando.

Uno tiene que buscar ser sólido defensivamente, que el equipo sea compacto, pero que no pierda la agresividad, es un poco lo que hay que mejorar cuando no tenemos la pelota. Eso me parece que cuando no teníamos la pelota no podíamos hacer algo con ella porque no la teníamos.

Recuperar rápido para hacer lo que hicimos en el segundo tiempo. Bueno lo de los extremos, la velocidad de los que entraron, hicieron cosas espectaculares con los defensas del equipo contrario y me parece que es una buena noticia para lo que viene.

Un poco tenemos que estar pensando en que la tenencia de la pelota tiene que ser mucho mejor. Que no haya... Les dije en el primer tiempo que estábamos jugando a 10 km/h. Así no se juega el fútbol ahora. Tenemos que darle un poquitico más de velocidad al juego, que en el primer tiempo no se presentó y en el segundo sí.

El equipo estaba jugando muy lento.

¿Cree que hay dependencia de un 10 como tal o de Bryan Ruiz?

Sobre los 10 clásicos me parece que hay que revisarlo. Hablé de la velocidad con la que se debe jugar, de los extremos y uno tiene que estar pensando en que la elaboración de juego no tiene que ser teniendo un 10. Debe haber creación, pero hay que cambiar un poco ese pensamiento. Ese 10 clásico no existe ya.

Tiene que haber un 10 evolucionado, que tenga muchos más pasajes ofensivos que llegue a gol, pero que también tenga buen regreso, que sepa de alguna manera cómo el equipo no pierda el equilibrio.

El problema se da por otras circunstancias, que ya mencioné, la falta de agresividad, si no se tiene la agresividad no se tiene la pelota. Si no se tiene la pelota, o si cuando se tiene no se tiene velocidad, entonces no vamos dar ninguna sorpresa.

En el fútbol moderno se tiene que estar buscando esa intensidad de juego, tiene que darse de todas manera. Un poco tenemos que variar eso, si hay algo que mejorar es la intensidad del juego.

¿Qué quisiera observar ante Jamaica?

Es el rival más complicado del grupo, siendo los otros dos muy difíciles. Hay una circunstancia, hemos tenido un curso acelerado de jugar contra equipos caribeños y hemos visto cómo cambiar nuestra forma de jugar. Una mejor tenencia de la pelota, una mejor distribución del balón y recuperación.

¿Qué le pareció Jefferson Brenes?

Uno de ninguna manera puede emitir juicios demasiado buenos o demasiado malos con una muy buena labor de un jugador o con una muy mala labor por un partido. Esto es de constancia, es de irle dando confianza a la gente. Me parece que es un poco lo que tiene uno que pensar en el caso de Jefferson Brenes.

Y se lo digo con toda la sinceridad del caso, uno no tiene que estar pensando eso. A ustedes (periodistas) les toca hacer evaluaciones individuales, pero son injustas, porque a veces el movimiento de alguno no es bueno porque no tiene un buen acompañamiento en determinado momento de otros al costado. Me parece muy complicado hacer evaluaciones individuales.