Luis Fernando Suárez: ‘Yo no puedo estar jugando como una lotería y haciendo cuentas’

Costa Rica vs Honduras Luis Fernando Suárez dijo que su plan era que Costa Rica sumara nueve puntos en esta triple fecha, pero que dadas las circunstancias, este miércoles buscará la 'Tricolor' llegue a 16 puntos en la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados)

En una eliminatoria muy distinta a las demás y con el fin de ganarle tiempo al tiempo, la Selección Nacional de Costa Rica optó por hacer en México su trabajo de recuperación, de cara al choque de ese miércoles, a las 6 p. m., contra Jamaica, en el Estadio Nacional de Kingston.

“Uno tiene básicamente tiempo de descanso después de un partido y tiempo de recuperación antes de otro. Casi que la situación estratégica uno la tiene que hacer básicamente uno dentro de lo que es un tablero, porque es muy complicado hacer trabajos dentro del campo”, expresó el seleccionador nacional Luis Fernando Suárez, en medio de un día ajetreado, por el viaje que hará la ‘Tricolor’ de México a Jamaica.

Suárez considera que la preparación debe ser muy consensuda respecto a lo que se tiene que conseguir y también ser conscientes de algo y es que aunque se está jugando de visita, son dos partidos diferentes.

“Estratégicamente hay que plantearlos de una manera que sea acorde a las exigencias del equipo contrario. Queremos establecer en el grupo unas guías, unos trabajos para que tengamos lo que queremos conseguir todos, que son esos tres puntos que son tan importantes”, reflexionó Suárez en la rueda de prensa virtual previo al duelo eliminatorio de este miércoles, en el que Costa Rica aspira a llegar a 16 puntos en la ruta a Catar 2022.

¿Cómo está el tema físico de los futbolistas?

No creo que al 100% estén todos, después de un trabajo tan exigente como se ha tenido ahora, los que hayan jugado 180 minutos pues tengan una situación de cansancio, que es normal.

Pero en determinado momento eso lo podemos obviar con un trabajo de recuperación primero y después los deseos de cada uno de estar dispuesto a conseguir las cosas más importantes, dispuesto a darlo todo.

Esta situación es atípica, de estar jugando tres partidos en seis días, pero que no es una circunstancia que es solamente para todos, exclusiva de Costa Rica, sino de todos. Hay que saber manejar eso.

Y en ese sentido creo que la parte física también tiene que tener mucha ayuda de la parte mental y en eso me parece que el grupo está bastante bien.

¿Cómo se imagina el partido de este miércoles en Kingston?

Un partido diferente al partido de México, por la misma propuesta de Jamaica, que es un equipo mucho más directo, es un equipo mucho más físico, un equipo que en determinado momento cuando la propuesta de ellos es llegar lo más rápido posible al arco contrario.

Si les das espacios, les vamos a dar posibilidades de crecer, pero también dentro de todas las situaciones me parece que si nos dan espacio, nosotros la velocidad la podemos usufructuar de alguna manera.

Dentro de la situación que también se da, nosotros tenemos que buscar tener la pelota más que en el partido contra México. Creo que ahí es donde puede haber una variación respecto de un partido a otro.

La Selección ha sido una de las más limpias en cuanto a faltas y a nivel de tarjetas, con ocho en toda la eliminatoria. Sin embargo hay jugadores que se encuentran en capilla ardiente con las amarillas, como Francisco Calvo, Joel Campbell, Bryan Ruiz, Celso Borges, que si reciben una amarilla en Kingston no estarían en el partido contra Canadá. ¿Cómo resuelve esa situación?

No puedo hacer nada con eso, no puedo decirle a un jugador que está adentro de la cancha, donde se está jugando a mil por hora y donde la gente está jugando con una intensidad tan alta que se frenen por evitar una amarilla, es complicadísimo.

Eso es una situación que es del fútbol, así como una lesión, así como hoy está la pandemia, es algo con lo que tenemos que convivir.

Yo no voy a hablarle a los jugadores respecto a esa situación de que tengamos cuidado con una amarilla. Lógicamente tienen que ser inteligentes, saber manejar todo esto.

A veces hay amarillas que son necesarias, hay otras que no. Bueno, las que son necesarias no las voy a aplaudir, pero las voy a dejar como algo que pasó y las innecesarias no me van a gustar mucho. Es algo que está adherido también adherido al fútbol.

Usted habló de solidez. ¿Cuánto se requiere más y qué elementos son fundamentales para un partido esencial, que más que con las piernas se debe jugar con la cabeza también?

Siempre es necesario y es básico tener una solidez defensiva como la que tenemos. Los números los tengo que tener en cuenta, pero también la parte cualitativa es importante para mí.

Hablando solamente de números somos un equipo que defensivamente siempre ha sido sólido y eso hay que seguirlo acentuando, seguir buscando que eso sea una constante dentro del equipo y volver a mencionar en lo cual también con toda sinceridad se dice, en lo que nos falta, que es conversión.

Nosotros tenemos muy pocos goles hechos en nuestra portería, pero también tenemos muy pocos goles hechos en la portería contraria. Son siete y siete. En ese sentido tenemos que mejorar ofensivamente, que ha sido nuestro problema mayor en lo que hemos estado acá con la Selección.

¿Ha detectado alguna fecha en la que hay mayores posibilidades de acortar la distancia con Panamá y si este miércoles es una de ellas?

Todas son importantes, nosotros sabemos que la próxima fecha es la más importante de todas. Después miraremos cómo queda la tabla y se mirará el próximo partido. Cuando uno tiene las necesidades que hoy tiene Costa Rica no puede mirar más allá de su propia nariz, su propio partido y su propio presente. Seguiremos así. En las últimas fechas ha salido bastante bien cuando hemos tomado esa decisión.

Viendo el calendario de México, de Estados Unidos y también de Jamaica, hay muchos enfrentamientos se les puede complicar. ¿Ve de reojo esa competencia directa por repechaje con México o a Estados Unidos?

Vuelvo y les digo. El miedo es el presente, es estar hoy pensando en un partido que va a ser importante este miércoles y nada más, después mirar los otros resultados.

Yo no puedo estar jugando como una lotería y haciendo cuentas respecto a que este equipo en esta fecha pierde tantos puntos, estos equipos pueden empatar y nosotros ganaremos. Me parece que eso no es lo mejor, se los dejo a ustedes (periodistas) como tarea.

¿Dentro de su presupuesto, estaba sacar siete puntos en esta triple fecha?

El presupuesto era sacar nueve, después, las circunstancias que te dan el juego, la forma en que el equipo hizo las cosas te dan para en este momento tener la posibilidad de sacar siete, ojalá sean siete.

Con la idea de que Costa Rica saque la victoria y que hay que hacer goles, usted ha cambiado mucho la formación. ¿Ya tiene definida la formación para este miércoles y por dónde pasaría esa táctica, sin revelar mucho, para ganar?

Es mejor no revelar nada, siempre es un trabajo de estrategia y es una propuesta que debe quedar solamente con el equipo. Lo que le digo sinceramente que tiene es que es un partido diferente. La propuesta que nosotros hicimos contra Panamá fue una, la que hicimos contra México fue otra y la que vamos a hacer contra Jamaica tiene que ser otra.

Porque se juega con diferentes equipos, se juega con diferentes formas de propuestas y en ese sentido uno tiene que tener la suficiente plasticidad como para cambiar y mucho. Ahí es donde queremos que el equipo sea capaz de entender el juego como debe ser.

Lo más importante es el entendimiento o la inteligencia del jugador para entender el juego. Le doy un ejemplo. Cuando entró Jeffry Valverde, nosotros lo entramos como un extremo.

Las circunstancias del juego se daba que nos estaban atacando mucho por izquierda y bien. Keysher Fuller estaba ya desgastado por todo lo que había hecho y Jeffry Valverde tomó una decisión, ser él el marcador en punta y ser el extremo Keysher Fuller; no la tomó el cuerpo técnico, la decisión la tomaron ellos dos.

Y fue la mejor decisión. Cuando se terminó el partido lo primero que hice fue felicitarlos a los dos por ser tan inteligentes para tomar esa clase de decisiones.

Lo más importante en un juego eso eso, lo primero que se visualice una forma de jugar y si se está presentando de esa manera, se pueda aplicar, pero que los jugadores sean tan inteligentes como para saber de qué manera el equipo está haciendo las cosas bien o mal para corregirlas.

A veces no se necesita de una orden del cuerpo técnico para poderlo hacer, se necesita de gente inteligente para que tomen las decisiones. Un poco es esta situación que siempre se presenta en un juego.

Yo soy muy reiterativo y perdonen que se los diga mucho, pero la gran mayoría de la gente siempre piensan en números y en el sistema y eso es solamente una parte, algo que está inherente al fútbol como número.

Está la estrategia, está la táctica, están los movimientos individuales de los jugadores, está la intensidad con la que se juega o no se juega. El fútbol no se juega solo con un sistema. El fútbol no se gana si cuando uno ve al equipo contrario jugando 4-3-3 y hay un sistema contra ese 4-3-3, no. Absolutamente no.

Los sistemas son todos demasiado flexibles, tienen que ser flexibles para ser buenos y un poco son esas circunstancias que se van a presentar en cada encuentro y el de este miércoles es diferente.