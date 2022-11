Luis Fernando Suárez y Joel Campbell, una relación como de padre e hijo

Cada vez que puede o cuando le preguntan sobre Joel Campbell, Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, no duda en resaltar las cualidades del delantero como futbolista y como persona.

Cuando es Joel a quien le consultan sobre el técnico, manifiesta tener una buena relación con el colombiano.

A Joel se le preguntó si Luis Fernando Suárez es el mejor entrenador que ha tenido en cuanto a manejo de grupo y el atacante respondió: “No sé si Suárez es el mejor que he tenido, pero con él me llevo muy bien”.

Días antes, al entregar la lista de los 26 seleccionados al Mundial de Qatar, el estratega describió el aporte de Campbell en el equipo patrio como determinante, al punto que no dudaría hasta alinearlo como arquero.

Así de importante es Joel para Súarez en la Selección e igual de importante ve el atacante a su técnico, que en ofensiva jugaría donde él lo requiera.

“Donde me necesite trato de dar lo mejor al servicio del equipo, ya sea de nueve, extremo o detrás del nueve. Las tres posiciones las puedo hacer bien”, explicó Joel.

Campbell está a gusto con el timonel y no es de extrañar verlos en fotografías o tomas de los entrenamientos de la Selección, conversando, sonriendo o a Suárez dándole una palmada en la espalda.

“Él ha sabido sacar todo mi potencial, me ha dado la confianza necesaria, tenemos una relación muy buena y me siento muy cómodo con él”, opinó Joel, quien agregó que el cafetero conoce bien sus cualidades.

“Puedo ser un gran jugador al servicio del equipo, creo que ha sabido sacarle todo el jugo a los jugadores por la manera de ser de él. Más que ser un gran entrenador es una gran persona”.

Joel Campbell aseguró que Luis Fernando Suárez ha sabido explotar todas sus cualidades y él se siente a gusto con el timonel. (Rafael Pacheco Granados)

Y del Mundial, tras despedirse de la afición en el Estadio Nacional, Joel consideró que se ha trabajado bien y se debe ir a Qatar a cerrar con broche de oro.

“Es un Mundial, debemos ir a dar lo mejor y las excusas sobran. Es un torneo donde todos los futbolistas quisieran estar, somos privilegiados de formar parte de una de las 32 selecciones clasificadas entre las mejores del mundo”.

Costa Rica integra el Grupo E y debe enfrentar a potencias como España y Alemania, además de Japón, uno de los equipos más fuertes de Asia, pero para Campbell no hay que fijarse en los atestados de cada uno.

Luis Fernando Suárez confía tanto en Joel Campbell que lo pondría de portero

“Son futbolistas iguales a nosotros, con dos manos, dos piernas, o sea no son extraterrestres. Claramente hay que respetarlos, son buenos jugadores, pero nosotros también y debemos preocuparnos por hacer bien las cosas y no tanto por ver contra quién jugamos”.

Joel no ha visto a España

La Tricolor debuta en la Copa del Mundo el 23 de este mes a las 10 a. m. contra España, adversario que es considerado por muchos como favorito a ganar el torneo, pero para Joel es uno más. Incluso reconoció que no necesita analizar nada de los ibéricos.

“Todo el mundo conoce a España, yo en lo personal no he visto nada. No necesito ver nada de ellos y me voy a enfocar plenamente en lo que nosotros podemos hacer, en potenciar nuestras virtudes. Somos un gran equipo y podemos hacer mucho daño, entonces tenemos que ir mentalmente fuertes”.

Claro, Campbell destacó que los tres rivales son muy fuertes, pero insistió en que lo fundamental es potenciar las virtudes de la Tricolor.

“Debemos hacer nuestro trabajo e intentar hacer los partidos difíciles y sacar el resultado. Hay que hacer fuertes nuestras virtudes y minimizar las falencias. Todo equipo tiene sus errores, así como nosotros, ellos también tienen sus falencias y debemos intentar atacarlas. Tenemos un grupo unido y bien trabajado”.

Joel agregó que la Selección va a competir en el escenario más importante del fútbol y deben pensar en hacer las cosas bien como equipo.

“El fútbol es impredecible. Ojalá que nos vaya muy bien y vamos a intentar hacer todo lo posible para que todo salga bien”.