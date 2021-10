Luis Fernando Suárez tiene tres jugadores invisibles para los partidos

Kenneth Vargas es una de las promesas que Luis Fernando Suárez ha llamado a la Selección, pero todavía no recibe oportunidad. (Alonso Tenorio)

Luis Fernando Suárez ha convocado a tres jugadores que han sido invisibles para él, en las dos triple fechas eliminatorias rumbo a Catar 2022.

El estratega de la Nacional llamó a los defensores Juan Pablo Vargas y Fernán Faerrón, además del delantero Kenneth Vargas, no obstante ninguno de los tres ha logrado jugar al menos un minuto en los seis duelos disputados.

La convocatoria de Vargas, previo a los cotejos con Panamá, México y Jamaica, generó mucha expectativa, porque el futbolista no está en un equipo tradicional, además de que forma parte de la nueva camada de jugadores, pues solamente tiene 19 años.

De hecho, cuando Suárez lo llamó tuvo palabras de confianza para el ariete.

“Si los llamamos es porque creemos que tienen las condiciones y pueden responder de la mejor manera. Se convocan porque uno piensa que tienen la capacidad necesaria, independientemente de la experiencia con la que cuenten. Los jóvenes deben tener esa oportunidad y hay que saberlos arropar y también exigirles”.

“En la Selección se debe mostrar esa capacidad, independientemente de que se tenga un partido o muchos”, resaltó.

Kenneth es ficha de Herediano pero se mostró para la Tricolor defendiendo los colores del Municipal Grecia.

Pese a que Costa Rica sufrió la baja de Manfred Ugalde, porque decidió renunciar a la Selección, el timonel colombiano solo ha apostado por dos centros delanteros en sus encuentros: Jonathan Moya y José Guillermo Ortiz.

Suárez hasta puso por encima a Álvaro Saborío, con quien prácticamente no había trabajado. El delantero fue tomado en cuenta de emergencia cuando Ortiz se reportó positivo con la covid -19.

“Lo de Kenneth es muy extraño, porque no lo toma en cuenta y prefiere traer dos emergentes. Ahora yo me imagino que si lo lleva es porque algo le ve, si le llama es porque le puede solucionar, sobre todo en una eliminatoria, pero se nota que no cuenta con él”, afirmó el entrenador Luis Fernando Fallas.

Los otros dos casos son el del legionario Juan Pablo Vargas y el central de Alajuelense, Fernán Faerron.

Ambos siguen a la espera de una oportunidad de defender la camisa nacional. Vargas cuenta con regularidad en el Millonarios de Colombia, donde es indiscutible y acumula 2.150 minutos en el año; mientras Faerrón es de las claves eriza en zaga.

“Lo de ellos creo que es una cuestión de que el entrenador quiere tocar lo menos posible su defensa y pues bueno, a ellos les toca esperar”, añadió Fallas

Luis Fernando Suárez en zona defensiva se inclinó por Óscar Duarte y Francisco Calvo; por las bandas ha colocado a Ricardo Blanco, Keysher Fuller, Rónald Matarrita y Bryan Oviedo. Hasta el momento el tercer central del timonel ha sido el saprissista Kendall Waston.