Luis Fernando Suárez: ‘Tengo que seguir siendo atrevido’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, recordó una vez más que él se atrevió a hacer lo que otros no hicieron en su momento. El entrenador se refirió a darle la oportunidad a Jewisson Bennette en la escuadra patria cuando apenas cumplía los 17 años. El muchacho no solo aprovechó la oportunidad sino que dio el salto al fútbol de Inglaterra, donde juega actualmente con el Sunderland en la segunda división.

Suárez recordó ese momento durante la conferencia de prensa previa al juego de este jueves contra Guatemala a las 9 p.m., hora de Costa Rica, cuando le consultaron sobre la presión que tiene por lograr resultados.

“A veces no es bueno hablar bien de uno mismo y si hay algo que tengo que valorar en la toma de decisiones es no haber tenido miedo de tomar las determinaciones que tomé. Cuando llamé a un chico de 17 años para estar en el Mundial y había un montón de situaciones que Costa Rica necesitaba y que, por la sed de resultados, no se hacían”, dijo Suárez.

El estratega añadió que quizá al inicio no se le dieron las cosas, pero luego llegó la clasificación a la Copa del Mundo, tras una muy buena segunda ronda en la eliminatoria.

“Haber clasificado al Mundial con estos chicos da para pensar que uno debe ser atrevido para conseguir las cosas, y sigo pensando en eso. Tengo que seguir siendo atrevido y hacer las cosas de manera diferente. Como entrenador, tengo que ser distinto y Costa Rica debe ser distinta. Debemos correr riesgos, no podemos quedarnos en la situación de esperar a ver qué pasa. Debemos buscar un paso más y yo debo dar ese paso para que las cosas se logren de alguna manera. Debemos mejorar y lo haré hasta el final”, opinó Luis Fernando.

- ¿Qué impresión le han dejado Cristopher Núñez y Diego Campos?

- Bien, hasta ahora bien. Son dos muchachos que son muy profesionales y que ya tienen la capacidad de entender cómo es el juego, sobre todo el juego europeo que en determinado momento es diferente. Pero ellos se adaptan rápidamente a los mandatos tácticos que uno intenta implementar dentro del campo. En esto hay que tener cierta paciencia y observar cómo ellos pueden responder, sobre todo en el caso de Diego, que es la primera vez que llega a la Selección.

"El sueño siempre es alcanzar lo más grande, y luego debemos saber competir y ser conscientes de cuál es nuestro momento y en qué aspectos podemos mejorar", dijo Luis Fernando Suárez, sobre el reto inmediato que tiene la Selección de Costa Rica en la Copa Oro.

- ¿Es posible pensar en ganar la Copa Oro y, al mismo tiempo, llenar el vacío generacional con la presencia de otros futbolistas?

- Uno siempre debe defender lo que piensa. Al final, cuando a uno le dicen iluso o soñador, a veces suena difícil de aceptar, pero creo que la idea siempre debe ser querer competir y hacer las cosas a gran escala. Siempre he dicho a los equipos con los que he estado que debemos pensar en cómo ganar, hay que darlo todo, pero también debemos comprender qué tipo de competencia enfrentamos, contra quién jugamos y en qué momentos nos encontramos. Sin embargo, la libertad de soñar en lograr grandes cosas debe existir. El sueño siempre es alcanzar lo más grande, y luego debemos saber competir y ser conscientes de cuál es nuestro momento y en qué aspectos podemos mejorar. Creo que hay mucho pero tenemos con qué y es lo más importante.

- ¿Tenemos lo necesario para lograr grandes cosas?

- Contamos con un grupo de jóvenes que me inspiran a soñar, son jugadores muy interesantes y espero que, en este nuevo escalón al que están subiendo, respondan a las altas exigencias.

- ¿Cree que los jugadores que tiene actualmente le ayudarán a mejorar el rendimiento ofensivo de la Selección?

- Lo importante es lo que cada jugador puede aportar individualmente, y eso debe fusionarse en un trabajo táctico ofensivo colectivo que hemos estado desarrollando durante un tiempo. Debemos buscar el juego directo en el momento adecuado y buscar opciones, eso es lo más importante.

- ¿Qué espera de los dos partidos amistosos contra Guatemala y Ecuador?

- Espero que estos dos partidos nos brinden mucha información sobre cada uno de los jugadores. La idea es que los futbolistas convocados aquí tengan la oportunidad de jugar al menos 90 minutos. Lo más probable es que haya una alineación para Guatemala y otra con varias variantes para el partido contra Ecuador. Queremos observar a cada uno de ellos y que plasmen lo que hemos trabajado tácticamente y ganen ritmo.