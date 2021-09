Luis Fernando Suárez: ‘Tenemos con qué clasificar’

El seleccionador Luis Fernando Suárez dijo que le gustó el trabajo de Bryan Ruiz y que espera tener a Joel Campbell desde el arranque contra Jamaica el miércoles. (JOHN DURAN)

¿Cuál es el análisis del compromiso ante México?

Fue un partido muy parejo donde las posibilidades de anotar se decantaron por ambos y no fueron muchas. Ellos tuvieron una y la concretaron. Después el equipo adelantó líneas y recuperó la pelota. Me parece que durante los 90 minutos fue un partido parejo, sin muchas posibilidades. En el segundo tiempo nos plantamos mejor, pero nos faltó profundidad en el último cuarto de cancha.

México nos ganó con poco. ¿Se debería cambiar de sistema o bien jugar con dos delanteros?

Nos faltó profundidad, creo que se mejoró con respecto al partido contra Panamá, pero básicamente es la misma respuesta anterior; el equipo está acusando esa falta de profundidad.

¿Tiene tiempo para trabajar y que la Selección Nacional pueda mejorar?

De un partido a otro la situación cambió para mejor. Obviamente cuando uno tiene un resultado negativo es muy difícil mirar esas situaciones positivas que en el equipo se presentan. Después, la condición de ser entrenador de la Selección Nacional da para no tener muchas posibilidades de trabajo, por lo que se debe buscar evolucionar y mirar cuáles son las mejores posibilidades.

¿Cómo analiza el trabajo de Joel Campbell y el mismo Bryan Ruiz como titular?

Si nosotros hubiésemos contado con (Joel) Cambpell contra Panamá, otra situación se hubiese presentado y me da tranquilidad que al menos estuvo 45 minutos, por lo que posiblemente voy a contar con el miércoles. Vi una buena evolución de Jimmy Marín comparado con lo que presentó contra Panamá, a lo que dio hoy cuando entró de cambio. Me gustó el caso de Bryan Ruiz, hizo cosas muy interesantes en la propuesta de tener la pelota muchísimo más. Estas son las situaciones que uno ve como pasos positivos para lo que se quiera conseguir de ahora en adelante.

¿Con el nivel mostrado por la Selección Nacional nos alcanzará para clasificar al Mundial?

Sí. Sí creo. Le respondo así, directamente, creo que tenemos con qué clasificar.

¿Cuál es la situación de Joel Campbell?

Joel tiene un problema en el tobillo y su situación fue consensuada. Le pregunté si estaría cómodo si entraba a jugar los 90 minutos, pero él me dijo que creía mejor ingresar de cambio en el segundo tiempo.

¿Es imprescindible ganarle a Jamaica, tras solo ganar un punto en dos partidos?

Totalmente de acuerdo. Contra Jamaica solo nos queda sumar los tres puntos lo cual nos dará confianza, por lo que es importante un triunfo. Es prioritario.

¿Siente que los jóvenes han asumido la responsabilidad de la camiseta de la Selección?

El equipo está comprometido. Los resultados no se dan, pero es por otras circunstancias. Hay un equipo comprometido y sabe cual es el peso específico de la camiseta y eso lo tengo claro.

Cuando hay gente joven hay que darle un compás de espera, pequeño, pero hay que darle un compás de espera. En ese sentido no hay jugadores que se arruguen, que no busquen ser protagonistas. A veces el fútbol te da para valorar lo que hace el equipo contrario y en qué tenés que mejorar. Pero en la parte de entrega, actitud y saber que están representando, no tengo ninguna queja.