Luis Fernando Suárez sobre Christian Bolaños: ‘A mí lo que menos me importa es la edad’

Luis Fernando Suárez presenció en el Morera Soto el partido en el que Alajuelense derrotó 4-1 a Herediano. (Alonso Tenorio )

Luis Fernando Suárez acudió al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el partido entre Alajuelense y Herediano y observar muy de cerca a varios jugadores a quienes les sigue la pista.

El seleccionador nacional salió un poco preocupado por la lesión de Bryan Ruiz, que está en la convocatoria para el amistoso del próximo sábado contra El Salvador, un pulso para el que la Tricolor se reunirá desde el miércoles.

En medio de varias consultas que le formularon las radios con derechos de transmisión, hubo una muy puntual referente a Christian Bolaños y el colombiano dejó entrever que el volante tiene las puertas abiertas.

Hay un nombre muy mediático que es Christian Bolaños. ¿Usted lo valoró? ¿Mide a los jugadores por edad o por rendimiento?

A mí lo que menos me importa es la edad, ni siquiera que sea muy joven o que tenga mucha edad.

¿Ha hablado con él?

No, pero lo que me importa a mí en este momento es la condición y si es un jugador que sirve para lo que yo quiero en la Selección, lo llamaré, independientemente de la edad.

Usted dijo que se presentaron inconvenientes por jugadores que no tenían visa. ¿Se puede saber cuáles tenía en esa lista que no están por eso, o si eran varios que quería verlos?

La cuestión es esa, básicamente. Tengo mala memoria y no me acuerdo, pero eran cuatro o cinco jugadores que tenían alguna posibilidad, pero que en determinado momento no se podían manejar ni siquiera por una situación de la Federación, sino básicamente por la visa con la Embajada de Estados Unidos.

En este momento hay pandemia y dar una posibilidad de citas es muy complicado. Por esa razón hubo esa imposibilidad de que le dieran cita a algunos jugadores que no tenían visa para que pudieran estar.

¿Le costó hacer la lista o ya tenía referenciado quiénes iban a estar en ese partido contra El Salvador?

No, esto no cuesta, es solamente de estar mirando y yo creo que es una primera visión de cosas que en determinado momento con algunos partidos que vea, no necesariamente tiene que ser lo que abarque todo.

Lo más importante para mí es buscar de alguna manera que todas las situaciones que se den en cada partido que vea, si veo la posibilidad de algún jugador, lo anotaré y miraré las posibilidades hacia futuro. No necesariamente esto es una situación definitiva, sino que es un inicio.

Son unas fechas que van en el campeonato y yo tengo que mirar qué es lo mejor, pero no necesariamente es algo definitivo.

¿Cómo ha visto el rendimiento de Bryan Ruiz?

En el caso de algunos jugadores y en el caso de Bryan Ruiz hay cosas más importantes que no solamente el momento futbolístico de un jugador para la Selección.

Yo tengo un montón de recorrido a nivel de seleccionador y sé que hay jugadores que son importantes independientemente de que a veces estén en un muy buen momento futbolístico o no. Y en el caso de Bryan, para mí es un jugador importantísimo para lo que yo quiero, dentro de lo que yo quiero en la Selección.

Por esa razón hoy lo llamo y me parece que es un jugador importantísimo para mí dentro de lo que es el equipo y no necesariamente jugando.

¿Cuánto tiene de la convocatoria para la eliminatoria? ¿Algún porcentaje en lápiz?

No, no tengo porcentajes, en este momento no.

¿Cómo lograron tener a Bryan Oviedo en este amistoso?

Oviedo me llamó y él ahorita no tiene mucha competencia y me dijo que si había alguna situación en la que pudiera tener algo que lo ayude a estar al lado de la Selección sería bueno. Por esa razón lo llamamos.

¿Qué le ha parecido el nivel del campeonato como tal?

Hay veces que hay buenos partidos, malos partidos, hay de todo. Me parece que es lo más normal en un campeonato de liga.

¿Cómo maneja la parte física en función de la parte táctica?

La preparación física tiene que ver mucho con un entrenamiento que es ya mucho más integral. Lo que pasa es que un entrenador de una Selección tiene que adaptarse a muchas cosas.

Yo no puedo hoy hablar sobre situaciones en las cuales yo quiero un ideal, no lo puedo. Los ideales se hacen si uno entrena con los jugadores todo el tiempo y yo no lo hago. Lo que busco hacer es que los jugadores que estén se aten a lo que yo quiera estratégicamente.

¿Este amistoso es un partido para cumplir un requisito?

No, no es un requisito. Es mirar, cuando uno está mirando cosas nuevas es mirar que ese jugador se adapte a lo que uno quiere básicamente.

El fútbol de una Selección es totalmente diferente al fútbol de liga. Y uno lógicamente ve cosas que en determinado momento creerá, lo visualizará como algo importante, interesante. Después hay que ver cómo responden, pero la respuesta de todas estas situaciones las va a dar el jugador cuando lo pongas dentro de la cancha jugando en un estadio totalmente diferente.

No es lo mismo jugar en liga, en un campeonato de liga, que jugar un partido amistoso contra El Salvador. No es lo mismo jugar un partido amistoso contra El Salvador que jugar un partido contra México de eliminatoria.

De la única manera que uno se da cuenta si pueden responder es poniéndolos a jugar.

¿Cuántas expectativas tiene con esta convocatoria para lo que podría ser el inicio de la eliminatoria?

No sé, ahí sí no sé. Yo espero solamente mirar. Después de eso ser capaz de mirar qué es lo mejor para la Selección, pero no estoy midiendo, no puedo hacerlo. Depende de cada uno de esos muchachos.

Esto es una situación complicada. Cuando uno está en un estadio como este, cuando jugás en liga de Costa Rica eres una cosa y el problema del fútbol es que cuando se llama a un jugador a la Selección depende de ellos.

A veces el fútbol es demasiado cruel, pero te pone en tu sitio. Espero que a los que llame y que sobre todo que estén por primera vez respondan a una exigencia que no es solamente futbolística, no es de talento, sino de carácter, a veces es más complicado eso.

¿Sigue siendo Carlos Watson el hombre que lo está asesorando?

Esta Selección la tomé yo, básicamente es eso. Lógicamente que siempre debo ser consciente de algo y es que si hay algo en lo que debo ser claro es que habrá siempre gente dentro de mi cuerpo técnico que me ayudará a tomar las mejores decisiones. Después, las decisiones las tomo yo.

¿Por qué no convocó a Luis Ronaldo Araya?

Hay un montón de nombres y en ese sentido no es que esta sea una lista cerrada, es una lista que te da el momento que yo vivo, el momento en el cual yo estoy viendo a algunos jugadores, pero que de ninguna manera es algo que ya está cerrado para lo que quiero. Así como el que usted menciona, habrá un montón.

¿Qué le vio a un muchacho como Jewison Bennette?

Es un muchacho que dentro de lo que yo vi cuando lo tuvimos en carácter de sparring con la Selección mostró cosas interesantes, desequilibrio, un jugador que tiene cosas muy interesantes hacia futuro.

No es un realidad, habrá que ponerle o darle muchas posibilidades en su futuro. Me parece que es un muchacho que si se lleva bien, seguramente va a mostrar cosas muy buenas dentro de lo que es el fútbol nuestro.