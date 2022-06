Luis Fernando Suárez se dejó al mejor portero del torneo

La oportunidad le llegó en el útlimo momento y él la hizo valer. Se aferró a ella y es uno de los 23 seleccionados que viajan a Catar para enfrentar el repechaje contra Nueva Zelanda.

Con Keylor Navas como estelar, estaba claro que un guardameta no iba a estar en el partido del 14 de junio, Aarón Cruz o Esteban Alvarado; uno de los dos se quedaría en Costa Rica.

Leonel Moreira no entraba en la disputa porque prácticamente ha sido el segundo en la Selección y por trayectoria en la “Sele”, parecía que Aarón se quedaba en casa.

Al final, no solo el covid afectó a Alvarado, sino que Aarón respondió cuando la defensa de la Tricolor fue superada en el duelo ante Martinica (si acaso no había sidoelegido antes).

“Fue una linda ocasión para levantar la mano”, dijo Aarón, quien no solo salió del estadio Nacional como uno de los seleccionados más aplaudidos, sino que obtuvo el reconocimiento de Luis Fernando Suárez, quien dijo que Cruz fue el mejor portero del campeonato.

“Me parece que es el mejor arquero del torneo y que lo haga bien con la Selección le da confianza a él y a la gente. Demostró el nivel que tiene”, manifestó el técnico sobre Cruz.

"Yo como jugador siempre he querido estar acá. Mi misión es hacer las cosas bien, entrenarme a conciencia", dijo Aarón Cruz, quien junto a Keylor Navas y Leonel Moreira será uno de los arqueros para el repechaje. (Jose Cordero)

Aáron recibió la palabras de Suárez con mucha alegría, pero también con mesura.

“Lo que dijo el profesor lo tomo con mucha responsabilidad, es un honor y me deja muy contento, pero debo tener los pies en el suelo, nunca hay que creerse más”.

[ Expertos apuestan por Aarón Cruz para defender arco de la Sele ]

Pese a ser en el últmo instante, a un día para partir a Catar que se confirmó en la lista de los 23 convocados frente a Nueva Zelanda, Aarón manifestó que nunca pensó quedar fuera del grupo.

“Nunca pensé en eso, siempre uno apunta a estar en lista. Uno nunca puede darse por menos, pienso que he trabajado, he hecho las cosas bien y, bueno, ya era responsabilidad del cuerpo técnico escoger a los 23″.

El guardameta agregó que ser parte del plantel se debe a su trabajo en el certamen con Saprissa y haber dejado el arco en cero frente a Martinica.

“Es un conjunto de todo, es importante la labor en el campeonato porque si no hubiera hecho las cosas bien, el profesor no me llama a los microciclos. Tuve un buen juego, pero mi labor es esa, ayudar al grupo y ahora, a seguir así para continuar siendo tomado en cuenta”.

[ Confesión de Luis Fernando Suárez previo al repechaje: ‘Me despierto por las noches; creo que debe ser por la edad y no por la próstata’ ]

Cruz expresó que día a día entrenó a conciencia, siempre soñó con ser uno más en la Selección y consideró que Dios le tenía este regalo.

“Uno siempre sueña, uno siempre apunta a estar en la Selección y es claro: los tiempos de Dios son perfectos. Gracias a Dios pude hacer bien las cosas y ahora a pensar en el repechaje”.

Con un brillo en los ojos, Aarón se despidió de quienes lo entrevistaban, estaba contento, se le notaba y no es para menos: junto a los 22 seleccionados, está a un juego de llegar al Mundial.