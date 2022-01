Luis Fernando Suárez revela los elementos para golpear a México

Luis Fernando Suárez espera conseguir al menos una unidad en su visita a México. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuántos cambios hará en su alineación ante México?

Todavía no estoy cercano a las variantes, pero si haremos algunos cambios debido a que el desgaste es grande en la parte física, además el tiempo de descanso es muy corto, entonces hay una situación complicada.

Todos los partidos son diferentes, todos piden cosas distintas, pero tenemos la misma exigencia de resultado. Esto es de estar sumando mucho, creo que todavía estamos mirando la recuperación de puntos como lo más importante. Será un partido muy difícil porque se enfrenta a un grande de Concacaf, en ese sentido hay que estar muy atentos y saber cómo solucionar la posesión de México. También debemos ser contundentes en ataque. Hay mucho por hacer, es de esos partidos interesantes.

¿Cambiar sistema es una posibilidad real?

Todo se ha analizado y yo vuelvo a ser reiterativo, los sistemas cuando son muy quietos no funcionan, pero sí hemos valorado de que manera se puede jugar ya sea con cuatro o con cinco atrás, lo importante es tener el mejor once para este importante compromiso.

¿Por qué llamar a Jeffrey Valverde y Anthony Contreras?

De estos dos jugadores he tenido muy buenas sensaciones, ellos no estuvieron al inicio de la concentración porque los dos se infectaron con covid, pero tengo la sensación que nos pueden ayudar. Después a veces creo que dentro de la nómina podemos pensar que hay posibilidades de jugadores que nos dan polifuncionalidad, por esto no estoy llamando jugadores de la misma posición de Orlando Galo y Rándall Leal.

¿Qué no es negociable para usted ante México?

No es negociable la actitud, uno no puede negar la dificultad de México, la única ventaja de Costa Rica es jugar sin público, pero obviamente enfrentar a México en el Azteca se necesita una gran actitud, credibilidad, sinergia. Hay un convencimiento pleno que se puede ganar y eso es vital.

¿Podría ser Bryan Oviedo lateral derecho?

No tengo una posibilidad de que Bryan Oviedo haga de lateral derecho, a veces he visto que el zurdo tiene ciertas complicaciones.

¿Siente que México llega ‘dudoso’ por su rendimiento ante Jamaica?

A veces son resultados o momentos que engañan, después de ver México - Jamaica me imaginé otra cosa a lo que vi. Vi a México con gran posesión de pelota, siempre presionando, vi a un equipo positivo y en ese sentido es que debemos resolver nosotros... Nosotros debemos ver cómo resolver las posesiones de ellos y cómo aprovechar espacios.

¿Cómo ve a Bryan Ruiz para el juego ante los aztecas?

De Bryan Ruiz siempre puede esperar cosas buenas: la disposición, el ánimo, la experiencia, la paciencia y su liderazgo, veremos cuál es su mejor momento para entrar.

¿Cuál es el principal avance de la Selección hasta ahora?

Ha sido complicado porque en determinando momento empezar de cero el conocimiento de los jugadores no es sencillo, después uno busca que sea un proceso rápido. Si a uno le queda algo como experiencia es que debe reconocer la gente que te puede asesorar y el conocimiento que se tiene de los jugadores. Yo si llegaría de nuevo pediría microciclos de jugadores del torneo nacional para ver a la gente desconocida, porque los conocidos es fácil mirarlos. Yo ahora valoro mucho la comisión técnica que nos ha ayudado a hacer microciclos de trabajo.

¿Ve un empate como un resultado idóneo?

Uno siempre sueña con ganar, pero un empate puede ser valorado como un buen punto, pero de inicio queremos ganar, pero también con sinceridad puedo decir que tendremos un juego completamente distinto a lo que hicimos con Panamá.