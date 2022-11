Luis Fernando Suárez respira tras ‘tortura’ ante Nigeria y defiende a Johan Venegas

Desde la previa al partido ante Nigeria dejó ver que no le agradaba del todo el fogueo y que de poco le serviría a la Selección de Costa Rica, de cara a su participación en el Mundial de Qatar 2022. Luego del triunfo 2 a 0, el técnico Luis Fernando Suárez reiteró en que ve estos choques casi como una “tortura” y más allá de sentirse muy a gusto con la fiesta en las gradas, desde lo futbolístico no saca ninguna conclusión.

Selección de Costa Rica se despide con victoria, ovación y vuelta olímpica antes de irse a Qatar 2022

A Suárez se le bombardeó con el tema de los silbidos que recibió Johan Venegas y se le cuestionó de nuevo por la convocatoria del atacante de Alajuelense, pero el colombiano se mantuvo firme en que es de su agrada y por eso lo lleva a la Copa del Mundo.

¿Qué tan cerca está la Selección de lo que pretende para el Mundial?

Estos partidos no los miro para ver si estoy cerca o lejos. Estos juegos casi que es una tortura verlos, porque uno está buscando la manera de que alguien no se lesione y que todo salga bien. Es cierto que uno siempre debe buscar competir, pero hay que verlo con ojos diferentes.

¿Qué tanto le gustó lo vivido con el ambiente y la afición?

Lo de hoy fue un espectáculo muy bonito, nos hicieron sentir muy bien. Fue todo alegría, se consiguió la victoria y las buenas vibras nos van a ayudar mucho a tener fuerzas para cuando se inicie el Mundial.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, se mostró serio y muy concentrado en el juego de despedida para el Mundial de Qatar 2022, ante Nigeria. (Rafael Pacheco Granados)

¿Este juego ante Nigeria no era para darle minutos a Rónald Matarrita, quien viene de una lesión?

Al revés, había algunos jugadores que había que cuidar, como Matarrita o Yeltsin Tejeda. Repito que estos partidos son para sufrir e hice los cambios pensando en que alguien no se lesionara.

¿Cómo interpreta los silbidos a Johan Venegas?

Son situaciones que cuando uno tiene carácter debe afrontarlas de la mejor manera y Johan tiene ese carácter. No me preocupa esta situación, sigo confiando en él. Me preocuparía si fuera otro chico.

Silbatina a Johan Venegas mortificó y le dolió a todos en la Selección de Costa Rica

Cuando se le preguntó por Johan Venegas dijo que usted es caprichoso y que por eso lo llamó. ¿Futbolísticamente cómo defendería el llamado de Venegas?

Lo vas a ver en el Mundial.

¿Se sobredimensiona la situación de Johan Venegas?

Espero ver al Johan Venegas que siempre ha jugado bien en la Selección y tengo confianza en él.

¿Qué criterio le generó tener a Joel Campbell de 9?

Joel juega de 9 casi que en todo este tiempo (desde que asumió). Lo importante de Joel es que en situaciones de juego es muy inteligente, porque cambia su forma de jugar y algunas veces espera y otras sale. Lo que debemos hacer es compensar cuando él sale. Es un jugador bastante útil para nosotros y es muy bueno.

¿Ha valorado usar a tres centrales, pensando en lo que aporta Kendall Waston?

Los 26 convocados pueden ser titulares.

Bryan Ruiz dijo que se la va a poner difícil para intentar jugar. ¿Cómo ve al capitán de la Selección?

Siempre lo he visto igual. En los minutos que juega siempre es importante, no ha cambiado y cuando se pone la camiseta de la Selección siempre consigue ser participativo y aportar mucho.

El grupo estará cinco o seis semanas en concentración. ¿Cómo va a gestionar para que todos tiren para el mismo lado?

Hace tiempo que jalamos para el mismo lado. Me deja tranquilo la unidad del grupo, la forma en la que ellos saben que deben enfocarse para conseguir los objetivos. Deben seguir con la misma unidad y la misma resiliencia, porque estamos en el camino correcto. A nivel futbolístico sí debemos buscar algunas mejoras, siempre les he dicho que hay que mejorar las situaciones de ataque.

¿En qué se van a enfocar en estos días que quedan para el debut en el Mundial?

En el primer partido que vamos a afrontar. Tenemos que buscar lo que estratégicamente tenemos que hacer y al grupo ya se lo mostramos, pero en la cancha tenemos que hacerlo.

¿Le queda algo de análisis o de conclusión de este partido ante Nigeria?

Hay algo importante en esta clase de situaciones, que son similares a un Mundial. Un Mundial tiene mucho ruido al lado, muchas fiestas y la gente que va a verlo tiene derecho a hacerlo. Los futbolistas tienen la posibilidad de disfrutarlo, pero también hay momentos en los que se deben enfocarse, ser serio y funcionar bien. Ante Nigeria se presentó algo parecido y cuando vi tanta fiesta, quería que el jugador no se distrajera y eso me gustó mucho, que no se dio esto.