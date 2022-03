Luis Fernando Suárez reitera su confusión por trato a Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges

Luego de nueve meses al frente de la Selección de Costa Rica se podría decir que el técnico Luis Fernando Suárez conoció las entrañas del fútbol tico, escudriñó hasta sacar nuevos valores que nadie visualizaba en la Nacional y entendió a la perfección la realidad del balompié costarricense, pero hay un tema que sigue dando vueltas en su cabeza y no comprende.

Celso Borges (33 años), Bryan Ruiz (36) y Keylor Navas (35) son veteranos en la Tricolor y juntos no solo suman dos clasificaciones a copas del mundo, sino que los tres fueron cruciales en la gesta en Brasil 2014 y también son protagonistas para ver la Sele en el repechaje camino a Catar 2022. Sin embargo, Suárez considera que no se les da el valor que merecen.

El timonel señaló que no entendía las críticas a Celso, Bryan y Keylor, por lo que se le preguntó directamente: ¿se ha sido injusto con estos futbolistas? Su respuesta fue tajante.

“Han sido demasiado injustos con ellos. No conozco por qué razón, si es que era solamente por viejos o no sé, no conozco nada. En mi caso, no pienso que un jugador no sirva porque tiene 38 años o que deba jugar porque tiene 17 años, porque siempre valoro las condiciones que tiene”, así empezó su reflexión.

La entrenadora de la Selección Femenina, Amelia Valverde (izquierda) compartió con el timonel de la Mayor Masculina, Luis Fernando Suárez (centro) y uno de los colaboradores técnicos, este martes en el Proyecto Goal. (Alonso Tenorio)

De seguido agregó que: “Con estos tres jugadores (Ruiz, Borges y Navas) no he tenido ninguna situación que me haga pensar que por eso no los debo tener en cuenta. Ellos quieren hacer las cosas correctamente, son muy profesionales y se cuidan al máximo. Además, cuando uno los ponen a jugar, marcan diferencia. La mayoría de cosas se dan muy injustas con ellos, pero no sé si es que hay algo por debajo con ellos y esto hace que el ambiente para ellos sea como es, pero sí son demasiado injustos”.

Durante la presente octagonal Celso suma dos goles, dos asistencias y ha participado en los 13 partidos disputados, para 861 minutos acumulados de 1.170 posibles. Mientras que Bryan también tiene dos anotaciones, estuvo en 11 duelos y acumula 592 minutos. En el caso de Keylor, únicamente se perdió un choque y registra 1.035 minutos. Aunado a que apenas recibió seis tantos en 12 presentaciones y sus tapadas han sido claves.

No hay duda que estos tres futbolistas son la columna vertebral de un equipo que se levantó de las cenizas y está logrando una segunda vuelta del octagonal casi perfecta, con 16 puntos de 18. De igual manera, no se puede ocultar que previo a la eliminatoria y durante la primera vuelta llovieron cuestionamientos principalmente sobre los volantes por su nivel y su edad, al igual que al portero del PSG se le criticó por no jugar la Copa Oro. Justo a estos comportamientos de afición y prensa se refiere Suaŕez.

El timonel colombiano considera que no hay razón para cuestionar de la forma que se hace a estos tres líderes. Es más, Bryan ya dio a conocer que se retirará en diciembre y que está en su última eliminatoria. Ante esto, el estratega espera que se le haga el homenaje que se merece, pero no en el duelo contra Estados Unidos de este miércoles (7:05 p. m.) con el que culmina el camino a Catar.

“Cuando Bryan se retire debería hacerse algo específico para él y se le tendría que hacer un partido especial ante un equipo especial y que sea él el eje de todo, es lo que se merece. Para ser un partido oficial ante Estados Unidos, pues sería espectacular, pero el reconocimiento de Bryan debería ser único y especial por todo lo que él ha significado para el país”, finalizó el cafetero.

La participación del 10 está en duda contra los estadounidenses, ya que tiene amarilla y una más haría que se pierda el repechaje ante el clasificado de Oceanía, a disputarse en junio en Catar a partido único, frente a Islas Salomón o Nueva Zelanda. Borges está en las mismas condiciones.