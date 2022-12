Luis Fernando Suárez: ‘Por este grupo siento un orgullo que antes no he sentido’

¿Qué cambió Costa Rica en este juego para ver al equipo tan diferente?

Lo que pasa es que la versión de Costa Rica no es la del primer partido, ahora volvimos a lo que nos llevó a clasificar al Mundial después de situaciones adversas. Este grupo sacó adelante todo, cuando se terminó la primera vuelta de la eliminatoria al Mundial el porcentaje de clasificación para Costa Rica era el 10% y clasificamos.

Después el porcentaje para este grupo era el mínimo, pero buscamos e hicimos cosas en las que fuimos protagonistas. Siento tristeza por el partido de España, no por perder, sino por las circunstancias que uno no quiere vivir y en un mundial es complicado.

Lo de Costa Rica es lo que se vio contra Japón, lo de hoy, y lo mejor es que hay lapsos para crecer. En estos cuatro años que vienen hay que hacer cosas distintas, pero basado en lo que este grupo demostró. Ahora esperamos empezar a mostrar cosas en la próxima Copa Oro y en Centroamérica.

¿Por qué no se pudo sostener la ventaja 2 a 1?

Situaciones en las que no debimos cambiar la actitud. En el segundo tiempo nos sentimos con fuerza y tuvimos una ventaja, después buscamos sostener defendiendo y eso no nos ayudó porque nos tiramos muy atrás y dimos ventaja, pero me pongo a pensar respecto a todo lo que vivió Costa Rica, le ha tocado jugar en el último cuarto de cancha y defenderse. Hay que valorar lo que hizo Alemania.

Antes del partido quería clasificar, pero también quería hablarle al grupo y decirles puede que ganemos, que perdamos, que empatemos, al final nos ganaron y nos ganaron bien, pero en esta situación y mostrar lo que hizo Costa Rica me deja tranquilidad de que el grupo puede ir adelante y bien. Yo estaba muy orgulloso con la gente y este grupo me hizo sentir especial, por este grupo siento un orgullo que antes no he sentido.

¿Cómo analiza el recambio que está teniendo Costa Rica de la generación de Brasil 2014 a la nueva?

Hay que cambiar pensamientos. A manera de teoría dije que Costa Rica debía cambiar cosas porque pensamos que no había que hacer nada y los demás crecieron, creció Panamá, Canadá, Honduras, entonces la competencia se hizo mucho más grande y Costa Rica se quedó en el triunfo de Brasil 2014. Ahora hay que olvidar el partido de hoy y pensar en el futuro. Hay una dirigencia y un cuerpo técnico que queremos hacer cosas distintas, tenemos que mejorar del último cuarto para arriba y con trabajo lo haremos.

Lo de Brandon Aguilera será bueno, Jewison Bennette será muy interesante cuando tenga 21 años, pero también siento que de esa generación de (Joel) Campbell, (Francisco) Calvo serán importantes. Miramos con optimismo lo que pueda venir.