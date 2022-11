Luis Fernando Suárez: ‘No tendré cargo de conciencia, para mí ellos son’

¿Cuánto le costó realizar la lista y cuánto tiempo invirtió? ¿Hubo cambios?

Costó mucho porque no son solo 26 los elegibles para estar en Qatar, nos hacíamos más preguntas sobre qué necesitábamos para los partidos, la situación actual de cada uno de ellos. Es buscar ser lo más responsable posible. Hasta este jueves en la mañana tenía algunas dudas, soy consciente que debía tomar una decisión autónoma.

¿Por qué llamó a Patrick Sequeira y Youstin Salas?

Por las mismas condiciones que les veo a los otros 24, tienen capacidad, entrega y carácter para responder en un Mundial. Hay confianza absoluta que puedan hacer las cosas correctamente.

¿Qué virtudes tiene este grupo de trabajo?

Un grupo que está enfocado en lo que quiere, tiene muchas ganas, una continua mejora desde que iniciamos, veo enfoque en él, conocer las exigencias que tiene. Veo profesionalismo, entrega por un país, inteligencia, liderazgo. Tiene muchas cualidades que me hace enamorar de este grupo de jugadores. Siento tranquilidad cada vez que hablo con ellos y los miro a los ojos.

Alajuelense pierde el torneo y Celso Borges y Bryan Ruiz están afectados. ¿Cómo trabajará la parte mental?... También pasará con Saprissa o Herediano.

Me lo dice con personas que tienen suficiente tiempo y capacidad para salir de un sitio y entrar a otro. Celso tendrá la tranquilidad para asumir lo que venga, no es difícil cambiar ese escenario, pero haremos todo lo necesario para ponerlos en el sitio que queremos hoy, que cambien el chip.

Espero que este llamado deje a los futbolistas motivados y no intranquilos. Asumo que serán profesionales para responder. Tenemos gente muy capacitada para ayudarlos, como nuestro sicólogo deportivo.

¿Qué sabe de la situación de Juan Pablo Vargas y Rónald Matarrita sobre cómo estarán físicamente?

Juan Pablo jugó el miércoles la final de la Copa Colombia y está sin problemas. Con Rónald tenemos mucha confianza que en los próximos días esté de lleno.

¿Qué piensa del caso de Orlando Galo?

Con Orlando espero se solucione pronto para él, estoy seguro de su inocencia, tendrá forma de defenderse, pero los tiempos van en contra de él. Si no hubiese ocurrido, en esta lista estuviera Orlando. Que él sea el estandarte de la próxima Selección. Sé lo que es como persona.

¿Qué beneficio da que se puedan llevar 26 jugadores?

Al hablar de renovación de contrato hablamos en trabajar para el futuro, por eso está Patrick Sequeira, Daniel Chacón, Carlos Martínez, Roan Wilson, Álvaro Zamora, Brandon Aguilera, Bryan Ruiz… ah no, Bryan Ruiz no... Anthony Contreras.

Pensamos en ellos para este Mundial y para el futuro. Tengo que pensar que vamos bien, pero hay que mejorar. No podemos quedarnos estáticos, por eso esta lista con gente joven que podrá estar en la próxima eliminatoria.

03/11/2022/ El técnico de la selección de Costa Rica Luis Fernando Suárez dio la lista de los 26 convocados para el mundial de Catar durante conferencia de prensa / Foto: John Durán (JOHN DURAN)

¿Cuánto tiene listo Costa Rica para el debut en el Mundial?

Tendré el grupo completo el 13, que llegarán Keylor Navas, Francisco Calvo… Juan Pablo Vargas no sé. El resto los tendré el lunes. Para otros mundiales teníamos 3 semanas antes y esta vez 10 días para la competencia. Hay que asumir que todo lo que se hizo antes debe aplicarse, el grupo sabe a lo que juega. En Corea del Sur aprovechamos para que ellos vieran cada país que vamos a enfrentar. Fue un gran taller.

¿Hay lista de reserva en caso de lesión?

Tengo un montón de jugadores. Hoy pienso que hay jugadores muy interesantes para mejorar el chip nuestro, sobre todo jugadores muy jóvenes. Depende mucho de los deseos y ganas de los jugadores. Este grupo tiene contagio emocional, cuando llega alguien nuevo el grupo lo acoge bien y los que llegan lo han hecho bien.

Su medio campo son muchos jóvenes. ¿Por qué?

La juventud es ventaja, pero no es lo único que debemos aprovechar. Logramos clasificar porque esos chicos jóvenes respondieron con carácter e inteligencia, pero no por ser joven responden mejor que los que tienen mas años.

Una cosa es lo que puede dar la juventud, ganas y deseos y otro es la calma que dan los años, a veces frenar un poco es bueno. Esta selección es una buena mezcla.

En la delantera solo hay tres, aunque otros jugadores tiene perfil ofensivo. Ninguno de los tres llega con tintes de goleador. ¿Por qué?

Son tres que aparecen como delanteros… el único delantero de ahí es Anthony Contreras, los demás pueden jugar de muchas cosas, Joel puede jugar hasta de arquero, juega bien en todas partes, Johan Venegas puede jugar de 10 o extremo. Jewison Bennette puede jugar bien en punta, igual que Álvaro Zamora, Gerson Torres, Anthony Hernández.

A mí me encanta Anthony Contreras, ha jugado hasta de extremo. El fútbol es dinámico y cambiante.

Hay 16 futbolistas que tendrán su primer Mundial. ¿Qué le dice eso?

Tenemos un proceso necesario de renovación que no se termina ahora, lo iniciamos hace nueve meses y seguirá, no hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Haremos todo lo que sea para llegar a puntos altos en el Mundial. Hay que pensar que Costa Rica no solo cambie de nombres, sino que mejore condiciones futbolísticas.

¿Pesó el proceso en la eliminatoria?

Todos los que estuvieron en esta lista en algún momento fueron convocados. Tampoco hubiese sentido temor de llamar a alguien… casi lo hago con un chico que me llamó la atención y que no había estado ni siquiera en un amistoso. Uno da oportunidad y ellos aprovechan o no, pero siempre está el deseo de que les vaya bien y den lo mejor.

Patrick Sequeira le gana puesto a Leonel Moreira. ¿Es una lista a futuro?

La Selección piensa en el presente, pero damos una señal que es para lo que viene, no solo para Qatar.

Hay tres futbolistas de equipos no tradicionales. ¿Por qué?

Nunca he hecho cosa diferente cuando soy seleccionador que es buscar jugadores del país, no solo mirar equipos grandes o tradicionales. Para mí son todos elegibles, no miro en cuál equipo juega. Solo intento no equivocarme en la situación futbolística del muchacho.

Dijo que un jugador le llamó la atención. ¿Quién es?

No diré el nombre.

-- ¿Qué tanto pesaron las lesiones para Ricardo Blanco y Cristian Gamboa para no ser llamados?

Hay una lista de 26 y usted empezará con el 27 y otro con el 28. Los programas suyos serán eso hoy y eso lo entenderé. Quizás a algunos de ustedes no les gustará algunos de estos, no puedo hacer una cosa diferente. Mi labor es intentar con mi cuerpo técnico llamar a los mejores para lo que yo quiero.

-- ¿Tendremos un tubo de ensayo sobre el sistema y la alineación o en los fogueos (ante Nigeria e Irak) veremos lo que será el Mundial?

No. El partido de Nigeria es una fiesta. Estos partidos son una disculpa para juntarnos y hablar de fútbol y sentir que estamos acompañados. Contra Nigeria es pensar en despedirnos de la gente. Haremos una propuesta para Nigeria, no para España.

-- Háblenos de Álvaro Zamora y Anthony Hernández. ¿Qué vio en ellos?

Cuando se juega de extremo hay que ser creativo, que sean encaradores, que desequilibren, que hagan cosas diferentes; ellos juegan por dentro y no solo por los costados. En el torneo local hicieron cosas diferentes.

¿Qué ha visto de España?

Los jugadores saben a qué juega España, Alemania y Japón. Luego al juntarnos les recordaré eso.

Youstin Salas es polifuncional. ¿Le dio más puntos eso?

Lo conozco desde hace mucho tiempo, tiene características de volante de primera línea, que sea agresivo, solidario y que hoy juega lateral derecho es un plus.

¿Qué pasó con Leonel Moreira?

No quiero dar consideraciones sobre quienes no están. Intento llamar a los que yo crea que son y esperar lo mejor de ellos. No son solo 26 los elegibles, hay muchos más. Equivocarse lo menos posible es lo que intento.

¿Qué tan importantes fueron los microciclos de trabajo?

Fue vital, muy importante. Necesitábamos hacer conocimiento rápido de futbolistas ticos que no lo tenía. Para el próximo año me gustaría que el campeonato se fijara en eso, con más posibilidad de entrenar más en la Selección, que me presenten de lunes a miércoles a los jugadores más jóvenes.

Hay que hacer una liga competitiva, pero que sea técnica y eso nos ayude a todos, pensar en crecer mucho en ese sentido y en eso podemos ayudar mucho. Podemos mejorar todos.

--¿Cómo vivió los días previos antes de la lista? ¿Cómo se siente ahora?

Voy a un peso mayor porque se acerca el Mundial, es cuestión normal de las condiciones del técnico. Lo mejor que pasó estos días fue que tuve entrenamientos y pasar tres semanas completas entrenando me pone en mejor estado.

Lo he disfrutado bastante. Una de las cosas que debo hacer en este Mundial es disfrutarlo. El primero que tuve fue de desconocimiento, el segundo fue sufrido y este lo quiero disfrutar.

-- ¿Qué lo lleva a decantarse por Johan Venegas y no por Alonso Martínez?

Me gusta Johan Venegas y soy caprichoso.

-- ¿Siente que fue lo menos injusto posible con el llamado?

Se notará después, dentro de todo lo que sé es que no tendré cargo de conciencia, para mí son los que deben responder a exigencia del Mundial.

-- ¿Qué les dice a los jóvenes no convocados en la lista?

Cuando se es joven, esta situación que vive le servirá para el futuro. Si se decanta por estar mal y bajar el nivel por no ir a Qatar, no sería el mejor mensaje. Deben demostrar para llamarlos en las próximas convocatorias.

-- ¿Qué sabe de la lesión de Keylor Navas?

Es una situación muy manejable, no habrá problemas con él.