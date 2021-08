Luis Fernando Suárez: ‘No será la primera vez que vamos a llamar gente joven’

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, fue muy claro en su intención de abrirle espacio a los jóvenes. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

-- Jewison Bennette sigue llamando su atención. ¿Cuál es el proceso que debe llevar?

El proceso ya empezó y lo primero fue lo más tranquilizador: la forma en cómo afrontó el partido ante El Salvador y mostró carácter y personalidad. Soy consciente que le falta mucho, pero tiene para hacerlo, para crecer, en eso estoy claro. Cuando lo vi por primera vez fui atrevido al decir que quería llamarlo a Copa Oro y después ante El Salvador creo que puede crecer más, hace futuro y es el mensaje que quiero dar. Uno se debe afincar en las fortalezas de jugadores de experiencia, pero también darle alas a nuevos jugadores y no será la primera vez que vamos a llamar gente joven. Muy seguramente en próximas convocatorias, cuando ya empiece a conocer más a jugadores jóvenes, y se ganen el puesto, los voy a llamar.

-- ¿Cuándo terminó de hacer la lista y por qué no está Alonso Martínez?

La terminé ayer en la noche y se la di a la Federación. Seguramente usted me pregunta por un nombre y luego otra personas preguntará por otro. Llamo a 28 y se me quedan muchos por fuera. Es bueno y necesario que se den esas situaciones, porque eso me da un problema, entre comillas, de saber elegir lo mejor. No solamente ese jugador, sino muchos más que seguramente cuando empiecen a hablar sobre quiénes pueden estar o no, van a haber muchos jugadores. Uno entiende eso como una situación normal, sobre todo en la gestión de periodismo que ustedes hacen.

¿Allan Cruz, Alonso Martínez y Luis Díaz quedan fuera por decisión técnica?

Es decisión mía y es decisión técnica.

-- ¿Le cambió mucho el pensamiento lo que tenía al no contar con Johan Venegas y Cristian Gamboa?

Lamenté las dos ausencias. Dentro de lo visto con Venegas, ha evolucionado bien, incluso la última conversación que tuve con él, le comenté algo de la posibilidad de que lo pueda convocar, pero viene mucho de que se recupere bien. Le dije: ‘recupérese bien’ y hablé con el médico de selección para que se pusiera de acuerdo con los médicos del equipo a ver si lo podemos llamar, si se recupera seguramente lo convoco. Con eso se debe ser muy responsable.

-- Hay jugadores muy jóvenes en la delantera para una eliminatoria ¿Envía un espaldarazo a estos jugadores?

Y no me da miedo, de ninguna manera me da miedo enfrentarlo con gente joven. Alguien me hizo una pregunta hace poco sobre eso y yo dije que no hay viejos ni jóvenes, hay buenos y no tan buenos. Yo los llamo por buenos.

-- ¿Cuál es el número mágico para la eliminatoria?

Magia no existe. Solamente hacer las cosas bien y cada partido vale tres puntos y hay que buscar ganarlos. Es cierto que hay que sumar mucho de local, pero también de visita. Es jugar el día a día. Este partido ante Panamá es oro.

-- ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones para este inicio de eliminatoria?

No quiero hablar de preocupaciones. Cada preocupación de uno es una disculpa, y eso no lo quiero. Vamos a buscar respuestas. Lo más importante es que hay que ser responsable de las cosas que se están dando. Eso lo debemos hacer nosotros como cuerpo técnico y hacer a los jugadores dueños de esa responsabilidad, independientemente de su experiencia. Representar a un país vale la pena, pero exige mucho.

-- Convoca a siete jugadores que no han estado con usted. ¿Eso le dificulta un poco para conocerlos durante la eliminatoria?

Si llamo a esos siete es porque considero que tienen las condiciones para poder responder. En mi experiencia en estos años, me da para pensar que hoy no se puede hablar de procesos, sino de cosas que son para buscar resultados inmediatos, con gente que uno puede ir conociendo durante la consecución del objetivo.

-- ¿Le costó mucho hacer la lista y dejar jugadores por fuera?

Sí, y me gustó. Me costó porque había un montón. Cuando empecé a cotejar y hacer barrido y mirar jugadores, vimos que había buena cantidad, eso es buena noticia. Esto no es cómo se inicia, esto es cómo termina, ni siquiera cómo termina. Cuando se logre la clasificación al mundial me gustaría hacer lista de los que estuvieron y recordarlos como alguien que hizo algo importante por la selección. Esto lo he vivido dos veces, soy consciente de que no son 22 y con esos, o 11 y ya se quedaron como titulares. Es un problema bueno.

-- ¿Qué propuesta veremos de Costa Rica?

Uno debe saber sus potencialidades y nosotros las tenemos, tendremos que jugar diferente, una propuesta estratégica para Panamá debe ser diferente de la propuesta ante México en casa. Pero lo más importante es que tenemos con qué hacerlo. Aprovecho la pregunta para hablar sobre lo que hoy es una frase: intensidad. Todo el mundo habla de eso, con poca intensidad del fútbol costarricense. Me quedo con un montón de cosas que todavía no sabemos qué es intensidad, solamente lo coloca como parte física y correr mucho aunque sea correr mal. En eso uno debe ser intenso, pero incluso mentalmente, ser atentos en muchas cosas y eso busco. Quiero un equipo intenso pero también inteligente. Uno busca llamar gente que se acomoda a esa situación. Vamos a ser inteligentes para escoger la mejor estrategia en tres partidos diferentes.