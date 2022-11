Luis Fernando Suárez: ‘Luis Enrique no es el mejor técnico, es el segundo, yo soy el mejor’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, le respondió a Luis Enrique, entrenador de España, quien afirmó ser el mejor técnico del mundo y el colombiano le contestó que es el segundo.

Luis Enrique aseguró bajo su convicción que es el mejor entrenador del mundo, aunque el colombiano respondió bajo el mismo concepto.

“Él no es el mejor, es el segundo, porque yo soy el mejor. Creo que uno debe creerse el mejor, si yo voy a pensar que no sé nada, que los entrenamientos míos no sirven… Yo valoro lo que dijo y que se puede tomar de muchas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho, pero dijo algo equivocado; el mejor soy yo”, manifestó.

Suárez expresó sus palabras a Caracol Radio de Colombia en el programa La Dupla, donde el timonel de la Tricolor resaltó que piensan en grande y volvió a mencionar aquello de ser campeones del mundo.

"La gente lo puede ver sin sentido, de pronto ser igualado con los demás, pero quiero ser igualado", dijo Luis Fernando Suárez, técnico de la Tricolor. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

“Aunque suene utópico, uno siempre quiere quedar campeón. La gente lo puede ver sin sentido, de pronto ser igualado con los demás, pero quiero ser igualado. Somos conscientes que no es fácil, pero deja uno una estela diferente, al menos se deja un mensaje diferente y se puede lograr si se hacen las cosas bien. Es lógico que se pueda perder, pero que quede la sensación que se dio todo”, dijo al respecto de enfrentar el torneo.

Resaltó que Costa Rica tiene equipo para hacer un buen torneo: “Hay condimentos para pensar que esa preparación se puede hacer. Hay jugadores que saben lo que quieren y para dónde van. Hay buena energía en el grupo, hay cohesión y ganas de hacer las cosas, después es un equipo ordenado y buscamos mejorar la densidad en ataque”.