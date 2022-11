Luis Fernando Suárez: ‘Keylor Navas siempre está listo y con Costa Rica es el primero en la fila y el más alegre’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, sabe manejar como pocos la presión y el ambiente de un Mundial. La Copa del Mundo de Qatar 2022 será la tercera en su carrera y por lo mismo se le ve confiado y tranquilo.

De cara al último fogueo de la Tricolor ante Irak (jueves 17 de noviembre, 8 a. m.) salió al paso para cortar cualquier duda que exista sobre el presente deportivo de Keylor Navas, quien llega sin ritmo, además resaltó el compromiso y la entrega del arquero del PSG. Así mismo, enfatizó que todos los jugadores están al 100%, confesó lo que buscará en el amistoso y también se refirió a la firmeza con la que sus futbolistas hablan de pelear por ser campeones del mundo.

- Realidad de Keylor Navas

“Keylor siempre está listo y cuando viene a la Selección es el primero en la fila, es el más alegre y el que más disposición tiene”.

- Keylor Navas debe jugar ante Irak

“Creo que sí (le haría bueno jugar ante Irak). La cuestión es que tomaremos la mejor decisión en conjunto. No creo que tengamos problema, porque cuando Keylor viene a la Selección lo único que quiere es jugar. Si lo quiere hacer, aunque esté cansado, que no lo está y se siente bastante bien, no tiene problemas”.

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, se muestra muy tranquilo y confiado, de cara al debut en el Mundial de Qatar 2022.

- Estado del equipo y de futbolistas con alguna dolencia

“El grupo está bastante bien. Afortunadamente los que tenían algún problemita de lesiones han evolucionado muy bien, como el caso de Rónald Matarrita, Bryan Oviedo mismo y Esteban Alvarado. Todo el mundo está al 100% y eso es bueno. Miraremos después qué es lo mejor y tomaremos las decisiones para este partido contra Irak”.

- Su pensar sobre decir que quieren ser campeones del mundo

“Ellos (jugadores) son valientes como para decir esas cosas. Es bueno resaltarlo, porque leía unas declaraciones de algunos medios hablando sobre el bonito caso de Alphonso Davies, el canadiense, sobre lo que él vivió y dónde está ahora. Hablan muy bien del caso de él, sobre dónde está y cómo lo consiguió, pero cuando se habla que alguien de Costa Rica quiere quedar campeón del mundo lo hacemos es decir que es un iluso o un soñador, pero por qué razón.

”Es necesario que ustedes (la prensa) resalten y no critiquen tanto a alguien de Costa Rica, en cualquier campo, que sueña y es valiente al decir cosas como estas”.

- Favoritos para estar en la final del Mundial con Costa Rica

“Hay muchos. Este Mundial va a dar una situación que será atípica. Ya no son los tres o cuatro candidatos a ganar, sino que hay un montón más y se pueden colar varios. Se pueden dar muchas sorpresas y esto es bueno para el Mundial y para el fútbol”.

- Beneficio o perjuicio del fogueo ante Irak

“Siempre recalco que lo más importante y que el entrenamiento que estamos haciendo durante este tiempo es pensando en España. Afrontaremos el partido que viene con mucha responsabilidad, porque representamos al país, pero siempre pensando que la prioridad es el primer partido del Mundial”

- Sus objetivos para el último ensayo

“Es ver el funcionamiento que hemos practicado y según lo que presente Irak, resolver. No podemos pensar en que vamos a jugar contra Irak como si fuera España, porque juegan totalmente diferente. Si bien hay un entrenador español, es nuevo y no sabemos cuál será su propuesta y lo que pondrá en el campo”.”.

- Sin temor a lesiones

“No voy a guardar nada (ante Irak). Voy a poner a los que considero que son y afortunadamente en este momento los 26 jugadores que están acá están al 100%. Ustedes saben y he demostrado durante todo este tiempo que no me da temor poner a algún jugador, aunque no tenga mucho tiempo en la Selección

”Si fuera por las lesiones, entonces mejor no nos presentamos. Es el riesgo que siempre se corre cuando se juega fútbol y es algo con lo que se cuenta”.

- Aún analiza el 11 titular para debut ante España

“Me tomo el tiempo suficiente. Aún me quedan siete días para tomar la mejor decisión”.

