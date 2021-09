Luis Fernando Suárez: ‘Joel ha tenido una muy buena evolución’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, afirmó que Joel Campbell está mucho mejor de la lesión que le afecta y lo aguantará hasta el último minuto, de cara al juego ante México, de este domingo a las 5 p. m. en el Estadio Nacional.

[ La esperanza del ataque tico llega con un viaje de 15.000 km en al menos 21 horas ]

La Federación Costarricense de Fútbol detalló que Joel entrenó con normalidad este sábado. Además, el timonel afirmó que Campbell tiene mucho peso en el juego.

Suárez se comprometió a que su equipo será más agresivo y mostrará otra cara, en la segunda fecha de la octagonal rumbo a al Mundial de Catar 2022. Así mismo, analizó lo que le presentarán los aztecas.

¿Cuál es la situación de Joel Campbell?

Joel ha tenido una muy buena evolución. Los médicos y los terapeutas han hecho muy buen trabajo con él. Aún no tomamos una decisión con Joel, pero esperamos tener una buena noticia y aguardaremos hasta el final para saber si contamos con él.

”Sería importante tener a Joel, porque no es solo su condición futbolística, sino lo que representa para el equipo y que le da un plus importante al funcionamiento colectivo de la Selección.

¿Qué espera de México?

México tiene muchas cosas importantes. Es muy sólido, con buena tenencia, muy agresivo y con experiencia. Sus jugadores saben qué clase de competencia se está jugando y será un partido muy complicado.

[ Bryan Ruiz: ‘Tenemos que acostumbrarnos a sufrir en algunos momentos’ ]

¿Se verá una propuesta diferente al ser locales ante México?

Todos los partidos son diferentes. Nosotros siempre buscamos ser lo más sólidos en defensa, pero que también el equipo funcione en ofensiva. Estando de locales, la idea es que tengamos más protagonismo, recuperar rápido la pelota y saber qué hacer con ella.

”Si no somos agresivos para recuperar y le entregamos rápido el balón al rival, pues vamos a tener problemas. Tenemos que estar muy atentos y ser inteligentes para saber distribuir y llegar”.

¿Cómo vive su debut en Costa Rica con la Selección?

Con muchísima presión. Lo tomo con la mayor responsabilidad y con el estrés necesario. También con temor y estrés, pero esto es bueno y normal,

”Veo buena energía en los jugadores, tienen ganas de que el partidos sea ya, son conscientes de lo que se juega, que el país los está mirando y todo esto lo hace sentirse vivo a uno y lo mueve”.

En los partidos ante los rivales más fuertes en su gestión siempre remató menos y tuvo menos el balón, ¿es lo que más le preocupa y le ocupa?

Para rematar hay que tener la pelota. Es necesario recuperar bien, distribuir de la mejor manera y ser agresivo. Después, hay que generar juego, que es la situación que queremos y pretendemos.

”Necesitamos tener más protagonismo con el balón y estamos en deuda con esto. Con más tiempo y trabajo se puede hacer. Aunque el espacio sea muy corto, vamos a buscarlo hacer frente a México”.

¿México es menos fuerte ahora?

No, lo veo igual de fuerte. Lo que pasa es que los otros países han crecido mucho en comparación con antes. Ahora los caribeños no solo tiene potencia física, sino que evolucionaron en su manera de jugar. Lo mismo pasa con los demás, como Canadá, Estados Unidos, Honduras, Panamá y El Salvador.

”México se sostiene bien, pero el compromiso es mayor por lo que vienen creciendo los demás. La Concacaf es la que más ha crecido en competencia entre todas las confederaciones”.

¿Cuáles son las principales virtudes que le ve a México?

La fortaleza letal que tiene México es la buena tenencia de la pelota. Y es que no solo tener el balón, sino saberlo distribuir y México tiene esta virtud.

¿Qué tan satisfecho quedó con el juego de Manfred Ugalde ante Panamá?

A Manfred le costó mucho, porque fue demasiado físico lo de él. En ese sentido, ganó y perdió, pero uno no puede hacer valoraciones individuales de un delantero si en un partido no se le alimenta de la manera justa.

”Ya lo hablamos, ante Panamá no tuvimos mucha elaboración de juego y por eso no le llegó mucho balón a él. Valoro mucho su entrega, el pensar en lo colectivo y en ese sentido fue bastante bueno.

¿Cómo valora a Jonathan Moya?

Cuando lo llamamos, pese a la condición que nos pusieron en Corea del Sur, siempre pensamos que nos podía ayudar y que nos aportaría. Si hubiésemos considerado que no iba a sumar, no se le hubiese llamado.

Trascendió una frase que dijo, haciendo referencia a que de qué vale ser gigante en una tierra de enanos, ¿considera que Concacaf es una confederación de selecciones enanas?

No sé de donde salió ese comentario. Me preguntaron que si México había perdido esa vigencia en Concacaf, pero respondí lo mismo que dije antes, que México sigue teniendo la misma vigencia.

”Hace unos años para México no era tan complejo, porque la confederación no había crecido tanto, para darle pelea a alguien que siempre ha sido grande, como México. Hablé que en esa época se podía pensar que México era un gigante en un país de enanos, es decir, que ponderé eso e hice crecer a los demás países.

”Hablé del crecimiento de Canadá, del de Panamá, del desarrollo de Honduras y de la vigencia que ha tenido Costa Rica durante todo este siglo. Espero que no le pongan un morbo distinto, porque siempre busco hablar bien y no me gusta generar polémica. Si entienden cosas que no quiero decir, es cosa de ellos”.

El técnico de la Selección, Luis Fernando Suárez, conversó con los tres capitanes de la Nacional, Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, en la práctica del viernes. El combinado patrio enfrentará a México este domingo. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿Se desprecia a los demás equipos de Centroamérica, que no son México o Estados Unidos?

Es normal que existan favoritos, porque se lo han ganado. México y Estados Unidos se han dejado la Copa Oro mayoritariamente y por lo mismo son favoritos. Lo mismo pasa con Brasil y Argentina en su confederación y hoy les toca pelear con rivales que han evolucionado.

”Me parece que uno tampoco debe hacerse la víctima, sino, intentar hacer lo mejor e intentar conseguir cosas para su país. Dentro de todo, pesa lo que uno haga dentro de la cancha y saber reconocer lo que uno tiene”.

¿Cuál es el significado histórico que tiene la rivalidad entre México y Costa Rica?

Debe tener mucho significado. Sin embargo, busco que eso no sea lo más trascendental. La clasificación a un Mundial se da entendiendo que hay que entrar a ganarle a todos. Tal vez para la gente tendrá más preponderancia ganarle a México que a otro que no tenga tanto nombre, para en mi caso todos los partidos valen tres puntos.

¿Qué opina de que no se tenga el VAR en esta eliminatoria?

Me gustaría que el VAR estuviera, porque es una gran ayuda y vuelve al fútbol un poco más justo. Sin embargo, al no estar, hay que confiar en la capacidad de los árbitros.