Luis Fernando Suárez hubiese preferido no tener ningún partido antes del repechaje

Luis Fernando Suárez adelantó que para el partido del domingo contra Martinica habrá cambios, porque quiere ver a la mayoría de los jugadores en acción antes de viajar a Catar. (Lilly Arce Robles.)

Perder siempre resultará un trago amargo y la derrota de la Selección de Costa Rica contra Panamá por 2 a 0 en el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf no es la excepción.

El seleccionador Luis Fernando Suárez no puso excusas de ningún tipo, pero en parte sabe por qué se produjo este resultado.

¿Qué analiza del partido?

Es un partido donde hay un buen primer tiempo, el equipo defensivamente se comportó bien. Ofensivamente aunque tiene tres o cuatro jugadas de peligro, una en el palo, una jugada con Ricardo Blanco, creo que se acusó un poquitico de ansiedad, porque no teníamos la pelota. En el segundo, el gol genera en ellos una mayor tranquilidad, emocionalmente subieron bastante y después era lógico que nosotros tuviéramos que dar algunos espacios que ellos aprovechan bien.

En ese sentido ellos concretaron en el segundo tiempo lo que nosotros no hicimos en el primero y es un buen triunfo de parte de ellos. Eso hay que mencionarlo. Terminaron bien, nosotros me parece que tuvimos algunos problemitas en la generación de juego en el segundo tiempo.

¿Le juega en contra las semanas que tienen los futbolistas sin participación?

No, eso sería una contradicción total a lo que hemos hablado siempre respecto a que lo más importante que hemos tenido últimamente ha sido trabajo como equipo. Sería una disculpa tonta.

¿Qué balance saca de lo que quería para el partido y qué inquietudes le quedan pensando en el repechaje?

Yo creo que todos los partidos te dan un mensaje y hay que evaluarlo todo, dentro de todas las situaciones que miro es que tengo pensando que era importante mirar jugadores, mirar individualidades y después de ahí sacar conclusiones.

El domingo muy posiblemente haya un equipo muy diferente a esto, pero básicamente es porque quiero ver a la mayoría de jugadores para después tomar la mejor decisión para el partido contra Nueva Zelanda.

¿Con los cambios trató de tapar los espacios? ¿Le deja intranquilo este resultado?

Los cambios eran porque no estábamos generando juego, había problemas con los extremos, con el media punta y por esa razón se hicieron los cambios. Al principio creo que el equipo algo mejoró, pero no se dio lo que nosotros queríamos.

Después, Panamá hizo las cosas bien, tuvo la pelota y utilizaron bien los espacios que en determinados momentos nosotros generamos por irnos más al ataque.

¿Cuál rival quería?

Ni siquiera un rival, trabajar. En estos partidos sobre todo cuando hay una expectativa grande para buscar clasificar a un Mundial e inconscientemente los jugadores pueden cuidarse y es lógico, porque ellos quieren jugar ese partido que representa ir al Mundial.

Por esa razón yo incluso, partidos de preparación antes de jugar un mundial o que signifique jugar un mundial, no lo miraría como lo más importante.

Hay que jugarlos por ritmo, o por obligación como lo hacemos ahora y si de pronto se busca un partido amistoso se da básicamente para que el equipo tenga competencia, pero si fuera un amistoso de ninguna manera me importaría el resultado.

Hoy me importa el resultado, lógicamente que sí, porque estamos buscando un partido oficial en algo que queremos ganar, que es una competencia en Concacaf.

¿Le quedó bien este partido contra Panamá de cara al repechaje que es el plato principal de Costa Rica?

No, son partidos totalmente diferentes, lo que pasa es que hay que jugarlos. Si a mí me hubiesen preguntado si hubiese querido algún partido sin ser oficial, porque este era oficial, ni hubiera jugado. Cuando se dan, hay que sacar conclusiones, es lo más lógico.

En Costa Rica se habla del nueve como tal y se ha buscado. ¿Le da tranquilidad tener a Anthony Contreras?

Lo de Anthony me ha parecido importante, este miércoles me parece que hizo un buen primer tiempo. Después, lo saco porque me parece que estaba cansado, ya había hecho un esfuerzo grande y me parece que ya era necesario que saliera y por eso salió. Estoy contento y tranquilo por lo que me pueda dar Anthony Contreras.

¿Cuánto preocupa que hay muchos que levantan la mano para ir al repechaje y solo 23 se meten en la lista?

De la mejor manera, afortunadamente no tengo limitantes o carencias, es mucho mejor tener esa preocupación entre comillas.