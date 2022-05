Luis Fernando Suárez hace revelaciones personales pero calla la más grande sobre la Selección Nacional

Luis Fernando Suárez lució sonriente en la entrevista con La Nación. (Lilly Arce Robles.)

Luis Fernando Suárez, actual técnico de Costa Rica, vive tranquilo. Tiene un verbo pausado, sin embargo en su primera impresión da la sensación de ser un tipo con el que se puede hablar de cualquier tema: desde Joan Manuel Serrat hasta la madurez en la vida para entender cómo dar el paso a la siguiente etapa.

El entrenador del combinado patrio no se anda con rodeos; es directo cuando debe serlo. También tiene muy claros valores trascendentales en la vida como la lealtad y además es enfático en la realidad; no le gustan las ilusiones.

Suárez brindó una entrevista a La Nación, donde confesó que el actual proceso rumbo a Catar 2022 también tuvo, como el de Brasil 2014, un momento de quiebre que benefició al camerino tico. Por otra parte, también explicó un yerro que cometió recién llegado al país, una situación de la que no se arrepiente aunque es consciente de que el manejo no fue el adecuado.

El ‘DT’ recibió una serie de preguntas casi al azar, lejos de la temática de moda sobre el repechaje que se disputará ante Nueva Zelanda en junio.

¿Como describiría el camino ya recorrido en Costa Rica?

Yo sabía que no sería un camino de rosas, por las circunstancias que anteceden mi llegada. Al principio sabía que había un bache que había que sanar: hacía mucho tiempo que no se ganaba. Yo era consciente de ello, pero dentro de las circunstancias uno siempre quería que las cosas salieran bien desde el principio. Los primeros resultados me llevaron a tener conjeturas que no eran lo cierto.

La Copa Oro no fue mala, ganamos tres partidos, entonces yo veía que la cosa iba bien, pero eso es un poco del enfoque que te digo. Luego llegó la eliminatoria y vimos que había un problema grande por solucionar. Al principio no hubo resultados negativos, se ganaron tres juegos, jugamos bien contra Canadá, pero luego vimos que la Copa Oro es otra cosa diferente a una eliminatoria. Yo tenía que recordar eso porque ya lo había vivido.

No es que me haya desconcentrado, pero pensaba que el camino iba bien pero no, hubo que cambiar decisiones y afortunadamente tuvimos resultados que queremos con la meta clara de ir al Mundial.

¿Ha pensado en pedirle a Bryan Ruiz que alargue la fecha del retiro?

No, ni siquiera he pensado en eso. Es que pedirle a gente tan grande y conocedora que tome decisiones de para dónde va, pues creo que uno ni siquiera puede ser guía. Si hay alguien que sabe tomar decisiones por lo que yo he conocido es Bryan, pese a que no ha tenido un camino de rosas y ha sabido solucionar. Lo más importante de todo esto es que uno no tiene que estar guiando, lo más importante es que he sentido que he acompañado, eso para mí no ha sido una carga tan grande en el camerino.

¿Pero cómo sobrellevar el hecho de que se acaba Bryan Ruiz para Costa Rica?

No sé. Hace un año que vine pues nadie lo quería, no sé donde viene el temor de que no esté. En la vida todo es circunstancial y uno nunca será imprescindible; ahora hay que crear la necesidad, cuando él no esté, y se encontrará la forma de suplirlo, además también es necesario que se dé esta situación. Se debe dar un paso de una generación a otra sin problema.

Usted ha he hecho debutar a muchos jóvenes en la Selección. ¿A cuál contrataría para un club que usted dirija?

A varios, pero me parece que no sería bueno decirlo. Yo cometí una torpeza muy grande cuando hablé lo de Bennette; uno tiene que saber llevar sin hacer mucho aspaviento. Ahora la personalidad de Bennette es grandísima, solo debutar ante Canadá, y hacer lo que hizo pues muestra su carácter y eso es lo que te lleva a una Selección.

¿Cuál Luis Fernando Suárez prefiere: el que se fue bailando luego de ganarle a Estados Unidos o el de semblante serio que empezó la eliminatoria?

Yo creo que los dos Suárez son necesarios...

Te voy a decir que a mí me gusta mucho Serrat, de hecho espero ir al concierto; pero me gusta Serrat, porque muestra en sus canciones algo diferente. Por ejemplo, la canción de ‘La rana y el príncipe’... Pues el príncipe besa a la rana y se convierte en sapo, osea es un cuento que termina al revés. La canción de Tarres a mí me encanta, por ejemplo.

Yo creo que en determinado momento hay que ver al Suárez el que se ríe y también al serio. A mí no me gusta mi cara, me gustaría tener una primera impresión diferente, pero bueno, con eso vivo, pero en lo demás estoy tranquilo.

Es muy poca mi sonrisa, pero no es para mostrarla siempre. Tengo mucha gente en Costa Rica que la conoce.

¿Cuál es la infidencia que cambió el norte de la Selección Nacional?

Se contará en su momento, pero sí hay un momento en el que iniciando se dio un cambio fuerte. Sí se dio una situación específica, pero no me gustaría darla a conocer en este momento. Yo conversaba con Gina (encargada de comunicación) sobre que al final de una historia hay mucho que contar, pero no se cuenta mientras se escribe esa historia. Cuando se termine se puede contar.

Ahora los que vivieron eso saben qué pasó. Los que vivieron esa situación saben que ocurrió e hicieron algo para que esto funcionara diferente.

¿Cuál entrenador o equipo del fútbol nacional le gusta, lo identifica?

Hay muchos, hay muy buen material acá.

Me gusta Grecia, Guadalupe, la Liga está jugando muy bien, Herediano ha tenido una subida excepcional, Santos también, al final se disfruta bastante.

¿Almorzaría con Manfred Ugalde?

Sí, no veo por qué no...

¿Todo bien con él?

Siempre ha estado bien..

Si clasifica al mundial, ¿estaría dispuesto a escuchar a Jorge Luis Pinto o Alexandre Guimaraes de su experiencia como seleccionadores mundialistas con Costa Rica?

Sí, ya lo hice cuando clasifiqué con Ecuador. La primera experiencia de jugar un Mundial sin jugar ese Mundial pues es nutrirse. Tener esa posibilidad de gente de Costa Rica me alentaría mucho.

¿Para usted la sombra o el listón que dejó Pinto representó presión? Al venir de Colombia y demás...

Yo nunca me he imaginado en superar a alguien, yo no vengo a superar a Jorge, ni espero que en determinando momento si yo hago algo mejor que alguien lo supere. Yo busco hacer lo mejor posible, pero no superar récords.

¿Es Joel Campbell su futbolista ‘malcriado’ en la cancha?

Sí y es necesario tener esa clase de jugadores que se salgan del guión, en el fútbol moderno todo está predeterminado y todo es muy igual. El fútbol se ha vuelto predeterminado y rutinario, no debe ser tan robotizado. A veces creo que estamos viviendo la historia de la modernidad, estamos llenos de máquinas, de datos. Yo lógico creo que hay que vivir con eso más que antes, pero también pienso que no debe ser lo único, ni lo más importante.

Yo soy consciente de que es necesario eso, yo tengo un matemático que me da un montón de datos, él me explica los datos, yo intento interpretarlos y busco trabajar de alguna manera con ellos, pero también tengo un psicólogo y sé que no debo descuidar la otra parte. No hay que olvidar de que esto del fútbol es de relación del ser humano y eso no se puede perder.

¿Costa Rica ha sido su ‘novia deportiva’ más difícil? Porque su nombre sonó varias veces pero hasta ahora se dio la llegada.

Se dio interés una vez, me invitaron hace dos o tres años, yo no acepté porque no llegamos a un acuerdo, a veces pienso que si uno no acepta algo es difícil que vuelva. Lo tomé como algo que había pasado, cuando se me ofreció otra vez pues vale la pena. Yo le dije a Colombia que no una vez y hasta el día de hoy no me han vuelto a llamar, pero lo entiendo.

¿Cuál es el tico, fuera del ambiente futbolístico, que se ha convertido en su mejor amigo?

Es complejo, porque yo solo me relaciono con gente de fútbol. Me gusta hablar de todo; en determinado momento no tengo tiempo. Yo soy más de un perfil bajo, lo mío es venir acá, en las mañanas estoy acá, si estoy entrenando, pues estoy entrenando, cuando no estoy entrenando me relaciono con la gente. Charlo con todo el mundo, desde la persona que me recibe en la portería, que es la mejor apertura, que es Ingrid, ella te llena de alegría, bendiciones y ya por ese hecho me siento agradecido. Después miro cosas, me quedo acá medio día. Busco un restaurante porque no sé cocinar, luego voy a leer, mirar fútbol, me acuesto temprano antes de las ocho.

¿Si Costa Rica no tuviera a Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas usted cree que estaría en el repechaje?

Es complicado, es atrevido decir que sí, que no. Yo creo que ellos hicieron las cosas que tenían que hacer más allá de las paradas y los goles, sino también de lo personal, eso fue muy importante. Ellos se jugaron mucho por ellos y por el país, si hay algo donde uno debe ser consciente es que todas las miradas eran para esos tres jugadores, más que Calvo, más que Campbell, Duarte... Ellos tres sabían qué se jugaban y fueron muy valientes, hicieron las cosas correctamente sin problemas.

La respuesta correcta siendo serios y directos es que sin esos tres seguramente no clasificamos, pero no por la parte futbolística que fue muy buena, sino por lo que va más allá.

¿Las millas de la eliminatoria cuentan si se clasifica al Mundial?

No.

¿Qué es lo necesario para estar en una lista mundialista?

Hay que tener calidad. Yo siempre he hablado sobre cierta integralidad en el jugador de fútbol, pero para una selección hay que ser completo. En ese sentido, para el jugador cabe el talento, la personalidad, el carácter, pero mucho más que el jugador de fútbol sepa qué está viviendo. Hoy es muy fácil ganarse likes por Instagram... Pero también es fácil ganarse la crítica.

¿Le han hecho daño las redes sociales al fútbol?

Al mundo...

Me refiero a que mucho jugador busca esa exposición ahora, eso gusta...

Bueno, ustedes también, usted tendrá sus redes, verá cuántos escriben... Pero uno no puede perder quién es el protagonista. En el fútbol el protagonismo lo ganan los jugadores por todo lo que dicen los medios por fuera, y no en la cancha, a veces los medios quieren más protagonismo que el mismo futbolista, pero esas circunstancias no las da el fútbol sino la vida. Yo dentro de todas las situaciones en lugar de que le haga bien la red social creo que hace daño.

¿Cómo vive usted en este mundo en que eso es pan de cada día?

Yo cierro lo mío, el Twitter no lo uso porque me di cuenta que era una tontería, yo no tengo nada. Yo no lo utilizo.

¿Y en el camerino?

Tengo que respetar, cada uno hace de su vida lo que quiera.