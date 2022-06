Luis Fernando Suárez está a punto de elegir quiénes viajarán a Catar: ‘Quiero ser lo menos injusto posible’

Luis Fernando Suárez hubiera preferido no jugar los partidos contra Panamá y Martinica, antes del repechaje. Fotografía: Rafael Pacheco.

Queda tan solo una oportunidad para mostrarse y será este domingo, en el partido de la Selección de Costa Rica contra Martinica en la Liga de Naciones, a partir de las 11 a. m.

Será un equipo muy distinto al que perdió contra Panamá, porque el seleccionador Luis Fernando Suárez quiere ver a la mayoría de sus hombres en competencia antes de hacer la escogencia final de los 23 futbolistas que el lunes viajarán a Catar para jugar el repechaje del 14 de junio contra Nueva Zelanda.

“Yo quiero ser lo menos injusto posible, creo que voy a ser injusto con todos, porque todos se merecen estar, pero hay una limitante que está regida por una cantidad de números”, afirmó Luis Fernando Suárez.

¿Cuál es el discurso que les da a los jugadores tomando en cuenta que el lunes se van a Catar y que algunos no viajarían?

Son cinco, porque Keylor Navas se suma y hay que dar una lista de 23 jugadores. Yo quiero ser lo menos injusto posible, creo que voy a ser injusto con todos, porque todos se merecen estar, pero hay una limitante que está regida por una cantidad de números y hay que tomar una decisión, la tomaré yo.

Lo tengo que hacer. Después, a cada uno, individualmente le explicaré las razones por las cuales creo que no van a estar, pero siempre voy a estar considerándolos a ellos como posibilidad. Eso está totalmente claro.

La vida es así, el fútbol es así y sé que en determinado momento estoy en un lugar, que a veces es muy lindo estar, como entrenador de una Selección, pero hay otras situaciones como esta que no me gustaría vivirla, pero sé y soy consciente de que tengo que convivir con ello.

¿Tomando en cuenta el resultado negativo contra Panamá y la urgencia de ganar, podríamos esperar que contra Martinica salga lo más cercano al equipo titularísimo pensando en Nueva Zelanda, o se mantiene que para este domingo se verá un equipo alternativo?

Lo más probable es que haya un cambio casi total en la nómina, yo lo que quiero es mirar jugadores, ya miramos a algunos contra Panamá y en este otro encuentro contra Martinica, lógicamente van a ver caras distintas porque quiero tomar la mejor decisión después de ver a cada uno de ellos.

¿Los partidos contra Panamá y Martinica podrían ayudarle a definir lo que se quiere o ya tiene claro el panorama contra Nueva Zelanda?

La tengo absolutamente clara, es totalmente diferente. Martinica y Panamá son distintos a lo que te va a presentar Nueva Zelanda. En ese sentido yo no voy a fijarme parámetros con lo que vea de los equipos contrarios para relacionarlo con Nueva Zelanda.

Lo que sí tengo que mirar son movimientos nuestros para manejar cuáles son los once titulares, básicamente esa es la idea, ver nuestro funcionamiento, independientemente de a quién enfrentemos. Eso es lo más importante para mí, mirar el momento de cada uno y mirar cuál es la mejor opción.

De ninguna manera, ni estratégica ni tácticamente son equipos para entrenar para jugar contra Nueva Zelanda, por la forma de jugar.

Sí estamos haciendo cosas para que tengamos ritmo de competencia y para ver movimientos nuestros, del colectivo nuestro para ver qué es lo mejor.

¿Siente que el resultado contra Martinica puede tener una repercusión emocional o psicológica en el grupo de crecer en confianza o golpear, o es independiente?

Esa pregunta es complicada de responder, todo depende, depende de todo lo que se haga de cómo se gane o cómo se pierda. Todo es una situación que siempre tendrá una repercusión. No podemos decir que este partido no vale, porque sí vale y mucho.

Es lo que uno haga después o lo que no haga para en determinado momento solucionar, o cosas demasiado buenas en las que uno tenga que aplacar ánimos, o cosas demasiado malas en las que uno tiene que decir que esto hay que olvidarlo rápidamente.

Esa frase todo depende es válida en cualquier circunstancia y en esta más.

¿Cómo ha visto a Celso Borges y cómo marcha la situación de Ian Lawrecen?

Celso muy bien, cuando él llegó tenía ciertos dolores en la rodilla que han desaparecido afortunadamente y está sin problema. Ian llegó bien, creo que se cuidó mucho en la parte física y eso es bueno, esperemos que pueda tener competencia este domingo, porque es el que más ha perdido el ritmo que es necesario tener.

Aunque haya hecho algún trabajo en su casa, no es lo mismo que estar dentro del campo con los jugadores. Es necesario que este domingo él tenga algo para que se vuelva a acomodar al ritmo de competencia.

Bajo su gestión Aarón Cruz ha tenido protagonismo en la Selección. ¿Podría ser este domingo un partido idóneo para él?

Sí, podría ser un buen escenario para él. Me parece que él tiene todas las condiciones para tapar en la Selección sin ningún problema, porque está en un buen momento, está dulce.

Es un arquero que ha hecho un muy buen torneo y lógicamente tener esa posibilidad de tapar no sería una situación tirada de los cabellos. Al contrario, merecida, por todo lo que ha hecho.

El nivel de Bryan Oviedo es el más bajo que se le ha visto en los últimos años y a Ian Lawrence le falta ritmo por la covid-19. ¿Podrían ser una posibilidad Francisco Calvo o Juan Pablo Vargas como lateral izquierdo?

No los descarto a ninguno de los que menciona, pero no me gustan en esa posición así.

Tienen la condición defensiva, pero me parece que dentro de mi gusto yo los utilizaría más como defensas centrales, o como en determinados momentos se maneja con una línea de tres y ellos podrían jugar más por el costado, pero siempre pensando más como centrales.

Ese es mi pensamiento, mi gusto es por otra condición en esos laterales. Calvo podría ser un buen lateral, pero me parece que hay otros que tienen una mejor condición, pero es algo personal, es una cuestión de gustos y en ese sentido es más mío que otra cosa.