Uno siempre tiene que estar creando hábitos, nosotros intentamos repetir, cuando uno tiene un hábito que no es el mejor pues intenta cambiarlo con repeticiones. Dentro de lo que es la parte física de ahora y la de antes, pues no puedo decir mucho porque no lo conozco, pero lo de ahora lo miro bien, se han dado buenas exigencias, eso ha sido bastante bueno. La parte mental ha funcionado de buena manera. Nosotros queremos hacer una similitud de cómo se juega, nosotros lo tenemos que mirar y recrear como si fuera un partido.