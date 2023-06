Luis Fernando Suárez duerme tranquilo en medio de la tormenta con la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica enfrentará este viernes a El Salvador (6:50 p. m.), en un juego crucial en la Copa Oro. La Nacional viene de cuatro derrotas al hilo, en el 2023 apenas ganó un juego ante Martinica y Panamá le pintó la cara a la Sele en el inicio del certamen del área.

Es clarísimo que el técnico Luis Fernando Suárez está en medio de una tormenta y toda la rayería se dirige hacia él y a la falta de soluciones. Es más, se habla una y otra vez de su posible salida y de la famosa cláusula que se le tendría que cancelar, pero igual, el timonel se mantiene firme y asegura que hasta duerme tranquilo y sin problemas.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, aseguró que busca respuestas y levantar al equipo en la Copa Oro. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Lo cierto del caso, es que el futuro en la Copa depende de un gane frente a los salvadoreños o de lo contrario, prácticamente el combinado tico quedaría fuera en la fase de grupos.

- ¿Anímicamente cómo se siente?

- Hay que lidiar con lo que tengamos que hacer de acá en adelante, para solucionar situaciones futbolistas. En lo que me compete, es hacer el trabajo necesario para tener una mejor respuesta deportiva, ser de nuevo el equipo sólido de antes y que en ofensiva tengamos más de lo que se ha logrado.

”Es poco el tiempo, pero lo aprovechamos de la mejor manera, no solo con las prácticas, sino que también con charlas con los jugadores”.

- Lo hemos visto en muchas facetas, pero pareciera que hoy está desgastado. ¿Emocionalmente cómo está, ha podido dormir bien?

- Sí, he podido dormir tranquilamente.

- ¿Siente que ha valido la pena este esfuerzo por hacer la renovación de la Selección o lo haría diferente y hasta convocaría a otros, en busca solo del resultados y no de ese cambio que ya nadie ve?

- Cuando uno empieza un camino no sabe si debe regresar o no. En esto es de prueba y error, principalmente con chicos tan jóvenes. Igual, considero que ha valido la pena y muchísimo.

”A veces uno se equivoca pidiendo reconocimientos, no debe existir esto en mi caso específico. Me contrataron para buscar respuestas a algo que no estaba bien hecho y cuando se dio la primera situación, se respondió bien y se clasificó al Mundial.

”Después, me gustaría que le reconocieran cosas a la gente, principalmente a los jugadores, que lo han hecho bajo una situación de presión alta y constante. También a los clubes, que han que sacrificado mucho para lograr lo que todos querían. Igual a la Federación, que se ha esforzado para que tengamos todo.

”Vale la pena, porque después cuando uno termina el camino va dejando al lado estelas interesantes, buenas de la gente amiga y en este sentido, estoy tranquilo y consciente de que lo que se viene es mejor”.

- ¿Cómo toma la ausencia del presidente Rodolfo Villalobos, en este momento tan complejo?

- Estoy preocupado solo por lo deportivo y trabajo solo en lo deportivo. Lo demás, no me compete. Estoy enfocado en los entrenamientos y lo que se refiere a la preparación de cada juego. En lo demás, no tengo por qué meterme o preocuparme.

- Se habla mucho de lo deportivo, pero también de la transición política. Vendrá otro Comité Ejecutivo y al parecer no lo quieren como parte del proyecto. ¿Cuánto piensa usted en el respaldo que pueda tener?

- Hoy, en lo que debo de preocuparme es en mi presente y el partido de mañana. No tengo que estar pensando en nada más y me meto solo en lo deportivo.

- ¿Qué le faltó ante Panamá y qué debe cambiar frente a El Salvador?

- Perdimos una fortaleza de Costa Rica, que es la solidez defensiva. El rival jugó bien y Kevin Chamorro fue factor importante para evitar más goles. Después, nos faltó mucha movilidad en el campo contrario. Nuestra propuesta era que los laterales participaran más y no pasó, así como tener más tenencia de pelota y creación en la mitad, pero no.

”Hay que mejorar mucho en defensa, recordar lo que éramos y luego, contar con más movilidad y creatividad en el juego, sino, vamos a tener problemas”.

- Normalmente es complicado salir de este tipo de rachas. ¿Ha hecho algo diferente, para intentar salir?

- Sí, lo hemos hecho y constantemente nos mantenemos haciéndolas. Lo más importante es ver en qué nos equivocamos, se lo mostramos a los jugadores, lo evaluamos juntos y lo practicamos. Además, mirar lo que debemos realizar nuevo y hay mucha predisposición de los futbolistas

”En lo anímico, charlamos con los jugadores y hablamos de lo que deben sentir en este momento y cómo responder a las situaciones. Los que más pueden sentir que esta situación es aplastantes, son los de menos experiencia y les hemos dicho que no es la primera vez que esto les puede ocurrir, sino que hay que aprender de esto”.

- ¿Qué es lo que más le preocupa de El Salvador?

- Tienen la propuesta futbolística de un técnico que es atrevido. El entrenador rival también está haciendo la renovación en su país, que es algo que tiene sus riesgos.

”De todos modos, mi punto más importante es que Costa Rica tenga claro qué es lo que quiere, para dónde va y a qué debe jugar, para ganar un partido muy importante. Mis jugadores son conscientes de cómo juega El Salvador y están haciendo lo necesario para sacar el partido”.