Luis Fernando Suárez daba entrevista en vivo cuando Alexandre Guimaraes entró inesperadamente en el programa

Luis Fernando Suárez y Alexandre Guimaraes cruzaron palabras, risas, anécdotas y buenos deseos de manera inesperada para los dos.

Con escuchar la manera en la que se hablaban, resulta muy sencillo detectar el respeto mutuo que se profesan estos dos hombres que tienen muchas cosas en común.

Ocurrió en el programa colombiano ‘Zona Libre de Humo’, donde participó Luis Fernando Suárez y habló largo y tendido de su experiencia al frente de la Selección de Costa Rica y sobre la recta final para el Mundial de Qatar 2022, donde la escuadra patria se enfrentará en primera ronda a España, Japón y Alemania.

El programa transcurría con normalidad y los conductores del espacio tenían a otro invitado, que representó al país como futbolista en el Mundial de Italia 90 y que fue el seleccionador nacional en Corea y Japón 2002, al igual que en Alemania 2006.

Alexandre Guimaraes estaba al aire, a través del teléfono y con un tono de alegría de inmediato pronunció: “Luis Fernando, buenas tardes, hombre”.

Instantáneamente se dibujó una sonrisa en el rostro de Suárez, quien dijo que le daba mucha alegría escuchar a Guima, porque tiene un profundo afecto por él.

Confesó que ha sido una persona que dentro de todas las cosas, lo ha ayudado mucho a la adaptación en Costa Rica. Lo calificó como un hombre muy positivo y que por lo que ha logrado muy bien mirado.

Guima estaba decidido a que esa conversación fuera mucho más amena y sabía que tenía que mencionar algo que se tenía guardado.

“Nos conocemos desde 2006, aunque en aquella oportunidad me maltrató mucho (risas...)”. Eso lo pronunció en alusión al pulso que sostuvieron desde el banquillo en Alemania 2006.

Guima dirigía a la ‘Sele’ y Suárez estaba a cargo de Ecuador. Aquel partido lo ganaron los suramericanos por 3 a 0, con goles de Carlos Tenorio, Agustín Delgado e Iván Kaviedes.

Pero a la vez, dentro de la camaradería entre ellos, dejó ver que no hay rencores. Ambos de verdad se admiran.

“Yo me alegré mucho que esté en Costa Rica, que le esté yendo muy bien, que su trabajo está siendo fantástico. No fue nada fácil tomar a la Selección de Costa Rica en el momento en el que la tomó, su conocimiento, su experiencia convenció al núcleo fuerte de la Selección, de Costa Rica”, expresó Guimaraes.

Elogió también que Suárez está preparando toda la renovación para el próximo Mundial y considera que era más que merecido que la Federación Costarricense de Fútbol renovara su contrato.

“Además le tengo un cariño muy especial porque sabe cuidar al ‘5′ de la Selección de Costa Rica (risas...)”. Guima se estaba refiriendo a su hijo, Celso Borges.

En ese instante interrumpió Luis Fernando Suárez y confesó que Celso es una de las personas más importantes dentro de la Selección. Lo definió como un hombre pensante, que tiene una de esas inteligencias para admirar, que habla varios idiomas y entiende el fútbol y el juego de una manera muy interesante.

“Afortunadamente lo tengo yo, porque es alguien de quien se puede aprender y yo me puedo aprovechar de él, no solo jugando fútbol, sino dentro de la comunicación que debe de existir dentro de un equipo. Uno de los líderes más importantes, uno de los que mejor habla, de los que mejor aconseja es Celso y te lo cuidaré siempre Guima”.

Retos próximos

Alexandre Guimaraes debe ganar seis partidos de seis para clasificar en el fútbol colombiano. Al respecto, Suárez indicó que no le quería decir nada, solo desearle que le vaya bien.

“Yo sé de su capacidad, sé cómo lo puede hacer él. En ese sentido, básicamente es pensar con el deseo de que al amigo le vaya bien”, apuntó el hombre que clasificó a la Selección Nacional al Mundial de Qatar.

Después de los buenos deseos de Suárez, seguía el turno de Guima.

“Luis Fernando que Dios te ilumine en una decisión que los que hemos estado en la preparación de la lista final siempre es un tema complicadísimo. Que Dios te ilumine para escoger a los que más te puedan ayudar, que tengás un extraordinario Mundial, otra vivencia más para ti. Yo a disfrutar, como digo yo siempre”, apuntó Guimaraes.

Él le hablaba como colega, como padre de un futbolista y hasta como un tico más.

“A disfrutar, porque un Mundial siempre, nosotros que hemos estado en Mundiales, y ahora vos más que todos nosotros, la vida cada cuatro años te da una enseñanza diferente y los mundiales son eso, una eterna enseñanza. Buen viaje, buena escogencia y a disfrutar la experiencia”.

Suárez escuchaba ese mensaje de Guima y le tomó la palabra, porque sabe que lo que estaba diciendo es muy cierto.

“Te agradezco mucho Guima; de pronto te mando la lista de 26 antes de darla a la prensa para ver si me das el visto bueno primero (risas...). Pero después, me parece que lo mejor que dijiste fue eso, porque a veces uno va a sufrirlo y no se merece eso, uno tiene que disfrutarlo. Que fluya todo bien. Lógicamente ser muy responsable y muy profesional, pero la palabra es esa. El disfrute me gusta, voy a seguir tu consejo”, reflexionó Suárez.

Antes de la espontánea y amena intervención de Alexandre Guimaraes, Luis Fernando Suárez comentó en ‘Zona Libre de Humo’ que en la Selección de Costa Rica encontró un grupo humano asequible, inteligente, con jugadores que cuando les mete buenas ideas con argumentos se apuntan en lo que él quiere.

Explicó que lo que más los ha ayudado es el trabajo y por eso ve los espacios para los microciclos como una bendición.

Actualmente sesiona con algunos de los hombres que llevará a Qatar, pero a la vez trabaja con otros para el inmediato futuro.

“Nos ha ayudado mucho todo eso, los microciclos, que uno los conoce y la forma de trabajar nuestra requiere de repeticiones y me parece que la gente ha respondido bastante bien”.

Cuenta regresiva para Qatar

Luis Fernando Suárez acudirá a su tercer Mundial con una tercera selección y considera que cada etapa ha sido muy diferente.

Recordó que cuando estaba en Ecuador él tenía un conocimiento cabal del ecuatoriano, porque había sido asistente de Francisco Maturana en la eliminatoria anterior y que en el camino hacia Francia 98 trabajaba en un equipo de Quito.

En Honduras, aunque no estuvo tanto tiempo, contó con un aliado grandísimo que fue Reinaldo Rueda y asegura que fue quien lo enseñó a dar pasos por el fútbol hondureño. Ahí tuvo amistosos, unos Juegos Olímpicos y empezó a conocerlos sobre la marcha.

“Costa Rica no me dio esa posibilidad, fue sobre los resultados adversos ir tomando decisiones que tuvieron que ser drásticas. Fue un aprendizaje grandísimo, ni siquiera hablar de un proceso de tomar decisiones, atreverse a tomarlas y esperar que fueran positivas”, relató.

A él mismo le tocó adaptarse a esa lucha contra el tiempo y está contento, porque explica que todos los jugadores tienen un conocimiento claro.

“Lo hice en la anterior fecha FIFA, hice un pequeño taller, donde les mostré a cada uno de los jugadores cómo juega España, cómo juega Alemania, cómo juega Japón. Incluso se los di en una memoria, en un USB para que lo fueran estudiando durante todo este tiempo”.

Así que la Selección Nacional no ha parado. Si bien es cierto, el grupo complejo se podría reunir hasta noviembre, Suárez destaca que junto a su cuerpo técnico se mantienen en constante comunicación con los jugadores.

“Lo más importante es que ellos están respondiendo con mucha atención, con mucha disposición anímica y me da una relativa tranquilidad con respecto a qué podremos hacer cuando lleguemos al Mundial”.

También subrayó que esta Selección de Costa Rica es fuerte, porque se ha armado un grupo interesante con veteranos comprometidos y que son conocedores de lo que se quiere y para dónde se va.

“Ellos han apadrinado a un montón de chicos jóvenes que han sentido la confianza de los veteranos y eso ha sido vital para armar un estado mental en el cual nosotros nos sintamos cómodos. Es una burbuja en la que quien entra tiene que meterse en los lineamientos nuestros”.

Que a la Selección Nacional le toquen grupos fuertes y que tenga que enfrentarse a rivales que son favoritos para el título o excampeones del mundo no es nada nuevo.

Pero dentro de lo que Suárez piensa y quiere, el plan es jugar más de tres partidos en Qatar 2022.

“Costa Rica está para competir, hoy y sobre todo cuando ya se vivió una historia, con Jorge Luis (Pinto) en 2014, uno tiene también que mirar que hay una exigencia de la gente de acá, porque se tiene como mínimo que repetir. Se jugó contra Italia, Uruguay e Inglaterra y quedaron de primeros en el grupo. Casi que ese es el pedido acá nuevamente”, confesó el seleccionador.

Es claro en que no es lo mismo, pero tiene muy buena espina, porque la ‘Sele’ cuenta con unos seis jugadores que ya vivieron esa experiencia en Brasil 2014.

“El grupo está muy enfocado, muy metido en el compromiso, tiene muchas ganas de vivir el Mundial y esas cosas hay que aprovecharlas para ser competitivos y de alguna manera sorprender”, finalizó Luis Fernando Suárez.