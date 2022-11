Luis Fernando Suárez cuenta su verdad sobre el fallido amistoso de Costa Rica en Irak

Luis Fernando Suárez estaba sentado al lado de Bryan Ruiz. El técnico y el capitán de la Selección de Costa Rica respondían las consultas de los medios de comunicación en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, en Doha, un día antes del debut de los ticos en la Copa del Mundo.

No solo había periodistas de Costa Rica y de España, sino que también acudieron corresponsales de otras nacionalidades, como un portugués que le recordó a Bryan Ruiz su paso por Sporting y él prometió que en algún momento visitará Lisboa de nuevo.

La palabra se le concedió a un periodista que hizo una consulta en árabe y que requirió la traducción de rigor por parte del equipo de comunicaciones de la FIFA.

“Tenía que jugar frente a Irak y lo rechazó. ¿Por qué lo decidió?”, fue la pregunta dirigida hacia Luis Fernando Suárez.

“Por las circunstancias que se dieron en el viaje hacia Irak. Alguna situación administrativa en la cual no se hubo claridad respecto a cómo íbamos a viajar”, mencionó en el inicio de su respuesta.

Así fue como el seleccionador de Costa Rica contó su verdad. Exteriorizó que para él, lo más importante son los jugadores y ellos deben de estar de la mejor manera.

Dijo que él los necesita bien preparados, pero también requiere que estén bien descansados.

“El hecho de estar casi ocho horas en un bus esperando solucionar esa situación, me parece que no era lo mejor, por esa razón, concertándolo con ellos y me parece que dentro de lo más lógico era no jugar ese partido”.

Suárez afirmó que era una situación que significaba “correr un riesgo grandísimo”.

“Todo el mundo habla de las posibilidades de lesiones que se dan en el fútbol estando bien cuidados. Ahora estando con ocho o diez horas sin descansar, era muy complicado hacerlo”.

Añadió que esa fue la razón por la que optaron no realizar ese amistoso, después de esa situación que se presentó en la frontera.

“Era imposible, o era muy posible, que de pronto tuviéramos algún lesionado o algún problema que yo no quiero correr con los jugadores”, reiteró Luis Fernando Suárez.

Fedefútbol reembolsará dinero recibido

Aquel día, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, tomó la decisión de no pasar la frontera entre Kuwait e Irak porque, según su versión, las autoridades migratorias de iraquíes solicitaron los pasaportes para sellarlos y eso no estaba en el acuerdo.

Sin embargo, el contrato que la Fedefútbol firmó con la empresa Eurodata Sports (ESL), empresa familiar en la que el representante del técnico Luis Fernando Suárez, Ricardo Pachón, es el CEO, no tiene detalles de este acuerdo, según reveló La Nación.

Una copia del documento que tiene este diario, solo menciona que “ESL garantizará, con el apoyo de la Asociación de Fútbol de Irak y las autoridades gubernamentales iraquíes, la seguridad los días 16 y 17 de noviembre cuando la delegación de la Selección de Costa Rica viajará de Kuwait a Basora para el partido, incluida una escolta policial desde la frontera entre Kuwait e Irak y durante toda la estancia de la delegación FCRF en Basora hasta su regreso después del partido a Kuwait, así como procedimientos de entrada y salida de Basora los días 16 y 17 de noviembre.

“Además, de proporcionar el apoyo de las autoridades gubernamentales de Kuwait para facilitar la entrada y salida, trámites en el aeropuerto el día 11 de noviembre y salida de Kuwait el 18 de noviembre de 2022 respectivamente”.

El que supuestamente es el acuerdo entre la empresa de los Pachón y la Federación también detalla el monto económico que recibiría el ente federativo.

“ESL deberá pagar FCRF (Fedefútbol) US$137.500 (¢82 millones al tipo de cambio actual) 15 días después de la firma de este convenio. FCRF debe enviar la factura correspondiente a ESL con los datos del banco correspondiente una vez que se celebre este acuerdo”, detalla el documento.

Según fuentes de este diario a lo interno de la Fedefutbol, este dinero sí ingresó a la cuenta bancaria proporcionada.

Además, el acuerdo con la intermediaria establece el pago de una indemnización en caso de cancelarse el partido por tema que no sea de fuerza mayor.

“En caso de cancelación, que no sea por causa de fuerza mayor, la parte fallida pagará inmediatamente €300.000 (¢184.741.632, según el tipo de cambio actual) como compensación.

La Federación de Fútbol de Irak anunció el lunes que la Fedefútbol reembolsará el dinero que recibió como pago por jugar el último juego amistoso, en esa nación asiática, previo al inicio del Mundial de Qatar 2022.

Según el ente federativo, se sostuvo una reunión en suelo catarí en la que estuvieron presentes el jerarca Rodolfo Villalobos, el presidente del Deportivo Saprissa y miembro del Comité Ejecutivo, Juan Carlos Rojas Callán y Diego Brenes, funcionario de la Fedefútbol.

En la conversación estuvieron presentes los representantes de la empresa Eurodata Sports, Ricardo y Jairo Pachón, quienes fueron los intermediarios que pactaron el juego entre ambas naciones.

Además, un representante de la federación de Kuwait, lugar donde la Tricolor hizo su campamento previo a la justa mundialista y que fue patrocinado por los iraquíes.

Según la publicación en las redes sociales de la federación de Irak, la Fedefútbol promete reembolsos y un profundo interés por conservar las buenas relaciones con esa nación.