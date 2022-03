Luis Fernando Suárez cuenta por qué al inicio le costó más su labor como técnico de Costa Rica

-- ¿Ya tiene la alineación? ¿Desde que realizó la convocatoria ya tenía pensado cómo jugará ante Canadá?

La alienación ya está definida, ya se hizo el último entrenamiento hoy. No creo que pase nada extraño, espero que no, pero ya todo está definido. Cuando uno hace una convocatoria no piensa que ya hay alineación definida. Busco que jugadores se ganen su puesto en la cancha, según lo que mire, veré cuál es la mejor opción, eso contando las posibles fortalezas y debilidades del contrario; todo eso se toma en cuenta. Es necesario y justo que cuando lleguen los jugadores a una convocatoria, tengan oportunidad de pelear por ser titular.

-- ¿Cómo jugar ese partido contra Canadá, que no ha perdido y podría lograr el boleto en Costa Rica?

Canadá es la propia muestra de lo que es un trabajo bien hecho, un proceso de trabajo. Hace 9 o 10 años era técnico de Honduras y recuerdo que jugamos un cuadrangular antes del hexagonal. Jugamos contra Canadá y Honduras le ganó 8-1; ocho años después Canadá es el mejor de Concacaf. ¿Por qué? Porque ha trabajado bien, seriamente, es un buen ejemplo de emular y es necesario hacerlo. Ha evolucionado y es bueno resaltarlo, hay que respetarlo, pero tampoco tenerle miedo. Tenemos con qué hacer las cosas bien y correctamente. Independientemente de la estrategia, de lo que se proponga de sistemas, primero se debe empezar por respeto al contrario, el conocimiento de cómo juegan, pero hay dos situaciones nuestras: propuesta buena e inteligencia. Hemos hablado mucho y aprovecho la pregunta para darle el agradecimiento a todos por el apoyo, siempre que me hacen preguntas de qué le pedimos a la gente, siempre digo que no podemos pedir sino dar, pero es bueno que le den a uno y nos han dado mucho en estas semanas de trabajo, hemos recibido el apoyo de la prensa y el público, pero que eso no nos lleve al triunfalismo. Por lo que he visto, los jugadores quieren salir a jugar ya, pero esas ganas hay que direccionarlas bien, manejarlas bien, ser inteligentes, porque si no nos manejamos con inteligencia ante un rival bien calificado podremos tener problemas. Necesito esas ganas de los jugadores pero que hagamos las cosas con la inteligencia necesaria.

-- ¿Es la mejor oportunidad de Bryan Ruiz para ser titular?

Bryan Ruiz es un jugador que ha marcado diferencia en el fútbol mundial por su don de gente y por ser un hombre integral, íntegro. Una vez tuve una charla con él, hace algún tiempo y me dijo: ‘No tengo problema en jugar dos o tres minutos, pero se la voy a poner difícil’. Así me dijo, me reí y le dije: ‘Eso es lo que más me gusta’. Y eso es lo que más me gusta de él. Es alguien que está para el momento en que lo necesitemos, y no solamente para cuando están los partidos jugando, sino antes de los partidos, incluso después, intermediando para determinadas cosas, y lo menciono, para mí un jugador de fútbol no es solo el que tenga buen dominio de pelota con pies, eso es lo mínimo, para mí lo más importante es que sea una persona integral, aparte de su condición futbolística, que es importante, que tenga esas otras valencias son más importantes que la condición técnica de un jugador.

-- ¿Cuánto pesa la experiencia de Costa Rica en los cierres de eliminatoria?

Para mí, nada, absolutamente nada, son momentos, hay que vivirlo y jugarlos. Es bueno tener jugadores que hayan tenido muchos partidos, pero no necesariamente es la salvación. Hay jugadores que están empezando y en un partido han respondido como debe ser, sin experiencia pero con ganas, sabiendo lo que están jugando. Puede ser un valor agregado pero no necesariamente es lo más importante.

-- Emocionalmente uno palpa un equipo muy motivado. ¿Dónde detectó el punto de quiebre emocional del grupo?

Creo que, espero no ser grosero, porque es mi menor intención, la pregunta seria para ustedes: ¿cuándo empezaron a creer? Nosotros siempre creímos, hay que competir. Yo asumo una responsabilidad, la mía, creo que tengo el perfil para ser entrenador de una selección, por eso vine acá, pero también asumo la responsabilidad de que mi perfil es para tener más tiempo de trabajo del que tuve, porque mientras comencé a conocer el grupo, eso pudo haberme hecho tomar algunas decisiones equivocadas. Todavía puedo seguir tomando decisiones equivocadas, pero me equivoqué con situaciones que en determinado momento no conocía y debía asesorarme, pero el mensaje que siempre dimos fue ese. Si revisan los mensajes que siempre daba en Copa Oro era ser campeones y creía que lo podían hacer. Después no se pudo lograr, o sea que no cambia nada, el mensaje sigue siendo el mismo y ellos siguen respondiendo de la misma manera. Lo mejor y bueno es eso, que ya hemos convencido.Y ojo, todavía no hemos ganado nada, porque si no clasificamos volvemos otra vez al cadalso; son circunstancias en las cuales el fútbol nos da para vivirlas y cuando se gana se pueden disfrutar y cuando se pierde hay que valorar todo lo que se ha hecho. Estoy tranquilo por la respuesta de cada uno de ellos desde el principio, orgulloso por responsabilidad y entrega. Lo único que han hecho es entregarse a un grupo, un objetivo, a un país. Queremos seguir cambiando el pensamiento, seguir cambiando el país, ojalá que se pueda. Si clasificamos, hacemos algo porque este país sea mejor.

El técnico Luis Fernando Suárez durante una práctica de la Selección Nacional de Costa Rica el lunes anterior. (Albert Marín)

-- ¿Qué marcó en esa ruptura para que a partir del conocimiento suyo el equipo cambiara?

Para mí no hay ruptura, solo hubo evolución, pero hay que decir por qué. Se da después de los microciclos de trabajo, después de conversar bien y largamente con Unafut, con la comisión y también por la colaboración de todos los equipos de la liga, para poder conocer mejor, trabajar más. Un poco es eso. Si hay facilidades para uno como seleccionador, las cuales a veces no se tienen, se deben aprovechar bien y hemos sido inteligentes en aprovecharlas bien.

-- ¿Cuán diferente o similar será Costa Rica a lo que se vio ante Jamaica o México?

Espero que sea más la Selección. Si hay una situación que me parece lógica a través de todo el tiempo, también hemos mejorado no solo en resultados sino en forma de juego. Confío que esta situación sea distinta, que haya un juego todavía más prolífico, más goles por parte nuestra. Eso es algo que todavía tenemos por resolver, que sigamos siendo defensivamente tan fuertes como hemos sido; espero que haya una evolución dentro de la propuesta nuestra, que todos los días, aunque sea en una pequeña cosa, hemos evolucionado. Dentro de propuestas futbolísticas, soy de que el jugador sepa todo.Lo hemos podido aplicar, a veces uno no tiene el tiempo y se queda trabajando una sola cosa; estos microciclos nos han dado para ser más amplios de todos los sistemas, y saber si es defensivo, si puede hacer presión, adelantar línea o esperar, el jugador sabe eso y les informo que deben ser lo suficientemente inteligentes para tomar la mejor decisión, pero todo lo hemos trabajado. Espero que mañana mostremos ese poquito más para que nos dé una relativa tranquilidad de un buen resultado.

-- ¿Cómo ha sido la evolución de Brandon Aguilera y si podría ser una sorpresa?

Brandon Aguielra es un jugador que no solamente tiene un muy buen presente.. Desde que lo vi trabajando acá con la Sub20, dije: ‘Este muchacho tiene cosas muy interesantes’. No pensaría que sería una sorpresa que jugara, en cualquier momento, de titular o de cambio y que lo hiciera bien; al final es eso. Después siempre habrá esa situación única y que solo el jugador sabe que puede responder y que su mente sea tan fuerte como se ve futbolísticamente y físicamente. No tengo temor en ponerlo a jugar, ya ha habido situaciones que ustedes han visto, como Jewison Bennette que debutó en Canadá, Aarón Suárez también, Daniel Chacón lo hizo en México, y lo hicieron bien. Así que de Brandon no me extrañaría que respondiera bien. Lo mejor para él y Costa Rica es que hay un gran jugador. Uno puede respirar tranquilo cuando hay. Además tiene la cabeza bien puesta, va a responder sin ningún problema a las exigencias que el fútbol de selección te pide.

-- ¿Considera que es el sustituto natural de Bryan Ruiz?

Bryan es Bryan y Brandon es Brandon Aguilera. Creo que debe marcar un camino único él como jugador, tiene las mejores condiciones. Creo que no es necesario ni bueno que se vayan a comparar historias. Creo que es bueno que se sepa que es un grandísimo jugador, pero la exigencia para él debe ser no compararse con Bryan o cualquier otro. Estoy seguro que es un jugador que va a dar noticias gratas al fútbol de Costa Rica, porque es de mucha calidad, y tiene la cabecita bien puesta, que para mí eso es vital; un jugador integral es mejor. A mí no me convence únicamente por lo que hace un jugador con los pies, me convence un jugador que piensa y Brandon piensa, va a ser interesante lo que va a crear él en el futuro.

-- ¿Cómo está Celso Borges?

Celso pareciera que no se hubiera lesionado; bueno, fracturado. Hizo el pase a gol a Joel cuando ganamos en Jamaica. Él es un hombre demasiado profesional. Cuando llegó como se había cuidado lo suficiente, hizo lo que tenía que hacer; por esa razón no estuvo la primera semana de trabajo, pero cuando llegó a los entrenamientos no parece que hubiera perdido ritmo. Eso indica lo profesional que es. Eso es una ventaja.

-- ¿Cuánto cambia Canadá sin Alphonso Davies?

Creo que cuando uno está tranquilo un equipo que funciona bien cualquiera que sean los jugadores en la alineación. El técnico de Canadá no se preocupará por esa situación porque tiene un esquema bien elaborado defensivamente. Y en la parte ofensiva, no creo que cambie en nada. Sería un factor distractor y el cual no quiero, como si fuera una ventaja que no existe. Espero el mejor Canadá y a un Costa Rica que sea mejor de lo que hasta ahora ha sido. Lo podemos hacer. Los grandes retos, para conseguirlos, se necesita gente de gran capacidad y en nuestro grupo tenemos gente que sabe lo que se está jugando.

-- ¿Ha evolucionado Costa Rica en los últimos años desde el 2006 cuando usted la enfrentó?

Sería difícil hablar del 2006 a ahora, por una sola razón: hubo ciertos lapsos que no estuve. Cuando lo enfrenté por primera vez con Ecuador, era una mirada. Lo vi en un montón de videos, pero no reconocía mucho de su fútbol. La propuesta nuestra fue la mejor y se ganó. Luego un poco conocí y me gustó mucho cuando estuve aquí desde 2011 y hasta 2014 en Centroamérica, vi todo lo que representa Costa Rica no solo en Centroamérica sino en Concacaf. En ese sentido, siempre estuvieron a la altura de los compromisos; por eso tantas clasificaciones a mundiales. Lo que noté, y lo digo con toda la sinceridad, hablé algo respecto: no necesariamente evolucionar, sino quedarse quieto y de pronto no ver que los demás evolucionan; no mirar lo de Estados Unidos, no mirar lo que hacía Canadá, no mirar las islas, quedarse estático y pensar que no debe evolucionar. Queremos que la evolución del fútbol de Costa Rica esté a la par de lo que está haciendo Canadá o Estados Unidos. No es hoy el caso de Bryan, Joel o Keylor, ellos tienen que dar el ejemplo para dejar a los Aarón Suárez, Chacón, Bennette, para que ellos evolucionen bien. No es una situación en la cual uno haya perdido, bueno sí, ha perdido, porque los demás han evolucionado más. Uno no puede quedarse quieto; eso es lo que puedo decir. Pero veo buenos jugadores, buena infraestructura, no creo que haya incluso en Suramérica una infraestructura donde puedan trabajar mayores, la Femenina al lado, la Sub-20, los chicos de la Sub-15... todos al mismo tiempo. Eso no lo va haciendo cualquier país. Hay materiales para hacerlo y con qué funcionar, hay jugadores. La responsabilidad mayor de todo eso no son los directivos; la responsabilidad mayor es de los entrenadores. Si los entrenadores no evolucionan, si no se modernizan y hacen cosas distintas, la cosa no puede funcionar.