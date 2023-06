Luis Fernando Suárez confesó como nunca antes sentirse futbolísticamente ‘descompensado’

La Selección de Costa Rica perdió 1 a 0 contra Guatemala, en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue el primer ensayo previo a la Copa Oro. Después del partido, el seleccionador Luis Fernando Suárez ofreció una rueda de prensa y admitió que no le salió el intento de implementar un estilo de juego más ofensivo.

Un equipo tácticamente descompensado en muchos momentos e impreciso con la pelota son parte de las falencias que él mismo le señala al equipo patrio. Al final, como pocas veces, las palabras del técnico parecen coincidir con lo visto por la prensa y la afición: no atacó más ni se defendió bien.

- ¿Cómo se siente con el rendimiento, no tanto con el resultado?

- Creo que es agridulce la situación, ni siquiera por el resultado, aunque nunca gustará perder. Uno debe considerar qué se hizo bien y qué se hizo mal para mejorar.

“Dentro de lo que se hizo bien, me parece que fue un equipo propositivo, que buscó elaborar juego. Los primeros minutos del partido fueron de esa manera.

“En la situación del gol, nos hicieron el contraataque bien hecho y nos agarraron mal parados a nosotros. Me gustó después la situación de querer seguir jugando, de seguir proponiendo hacia adelante, sin estar desesperándose.

“En lo que habría que mejorar, me parece que el equipo en la salida perdió muchos balones, sobre todo promediando los 30 minutos del primer tiempo. Las salidas no fueron claras y tampoco se presentaron muchas en el segundo tiempo.

“Lo que estamos buscando es algo mucho más ofensivo, pero que no se pierda lo que nosotros hemos ganado. El equipo se descompensó. A veces los medio centros se iban a la vez y perdimos muchos rebotes en la mitad de la cancha.

“A veces los laterales en determinados momentos se iban los dos a la vez y en ese sentido también perdimos el equilibrio que es necesario. Le dimos posibilidades a un equipo veloz, a un equipo que supo aprovechar los espacios correctamente en el contraataque.

“Dentro de las líneas generales, fue un buen partido, un partido abierto, donde los dos propusieron ir para adelante y eso es bueno y necesario. Y creo que eso es lo que estamos buscando mejorar nosotros, pero nunca sentirnos como en determinando momento me sentí yo, tan descompensado en la parte defensiva.

“Lo otro que es vital, es que si vamos a elaborar el juego, tenemos que hacerlo de mejor manera, porque se perdieron muchas pelotas en la mitad de la cancha”.

- Le ha dado oportunidad a muchos jugadores. ¿Todavía hay futbolistas que deben asumir la responsabilidad?

- Totalmente correcto. ¿Y de qué manera nos damos cuenta? Jugando. De qué manera uno se da cuenta de cómo responde un muchacho como por ejemplo Warren Madrigal, que es el primer partido internacional que juega con la Selección.

“Eso también es una situación que es normal. Yo no puedo dejar de lado esa situación. No puedo cambiar un pensamiento que incluso estuvimos todos de acuerdo, con ustedes (periodistas) mismos respecto a de qué manera teníamos que hacer un cambio generacional que como lo he dicho, el primer año fue por urgencia y ahora por convicción, tiene que ser por convicción.

“Y sigo creyendo en eso. Yo no les voy a decir que no hagan juego elaborado porque perdemos pelotas, no, hay que seguir intentándolo, pero equivocarse menos. Uno no puede perder el norte por un partido.

“Hay que ser críticos, hay que ser mejorar, pero también hay que estar pensando que si hay algo necesario para Costa Rica es el cambio generacional y darle oportunidad a esos muchachos.

“Carlos Mora entró bien, Suhander Zúñiga cuando entró hizo las cosas correctamente. Un poco las situaciones que se dieron con Cristopher Núñez y hubo situaciones interesantes en él, un jugador que maneja los perfiles y es bueno para la Selección, porque te da la posibilidad inmediatamente de ir al ataque.

“Hay cosas interesantes, mucho por corregir, pero no hay que cambiar el rumbo porque se perdió un partido. Corregir cosas, sí, es necesario hacerlo”.

- Hay intranquilidad porque perdemos contra los rivales del área. ¿Le preocupa no lograr el resultado a pesar de los ajustes, porque hasta entraron los que muchos critican que están y son los que suben el nivel en la Selección? ¿El equipo va a evolucionar?

- Lo creo fervientemente y mucho. Dentro de la situación que genera el clima de la Selección me parece que es lo más lógico que se presente. Llevo casi dos años acá y dentro de lo que uno sabe como seleccionador que es, nunca tendrá una situación en la que estará en un momento solaz, en un momento tranquilo, de felicidad con todo el mundo y de abrazos.

“Sé cuál es mi cargo y cuáles son las exigencias que se dan. Todos los días para mí es un reto más y tengo que buscar la manera de hacer las cosas con mis pensamientos y lo que creo. Creo fervientemente en que esta situación de jugar como estamos jugando, corrigiendo muchas cosas, nos tiene que dar resultados”.

- Después del Mundial son dos derrotas y una victoria. ¿Si mañana arrancara la Copa Oro, este equipo está listo para competir?

- Sí, está listo para competir. Es bueno que mencione eso, pero también es bueno que se mencionen todas las situaciones antes del Mundial, todos los partidos que también se ganaron. Entiendo la pregunta, pero quiero que seamos lo más ecuánimes posibles en todo. ¿En qué sentido? En que también hay que valorar un montón de cosas que ha hecho este equipo.

- ¿Qué le pareció Kevin Chamorro?

- Bien, en términos generales. Con el gol no tuvo culpabilidad. Aunque en los dos marcos se veía algún peligro, los arqueros tampoco tuvieron que hacer alguna situación para mostrar algo espectacular.

“Dentro de las situaciones, los arqueros no tuvieron mucha exigencia. Estoy tranquilo por lo que ha mostrado en el torneo, en la fecha FIFA pasada, contra Martinica y Panamá mostró que tiene buenas condiciones”.

* Rueda de prensa tomada de la transmisión de radio Columbia.