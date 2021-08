Luis Fernando Suárez clama por espacio y revela el papel que juegan Bryan Ruiz y Keylor Navas para la eliminatoria

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, tiene muy claro que el tiempo juega en su contra y que está en desventaja, de cara al inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, el próximo 2 de setiembre ante Panamá.

Ante esto, Suárez clama por más espacio para entrenar con los seleccionados y pide a los entrenadores de los equipos locales que lo entiendan. Así mismo, habló detalladamente del papel que juega Bryan Ruiz con él y la conversación que tuvo con Keylor Navas, pensando en la ruta mundialista.

La Tricolor se medirá este sábado a El Salvador (9 p. m., en Los Ángeles) en el último y único fogueo, previo al arranque de la octagonal. Eso sí, el estratega no pudo contar con la base de jugadores, al no ser una fecha FIFA y también sufrió bajas por lesión o porque algunas figuras que pretendía ver no tenían visa.

¿Qué necesita para decir que el objetivo se cumplió en el fogueo ante El Salvador?

Uno siempre busca que el equipo funcione colectivamente, pero en esta clase de partidos debe mirar funcionamientos individuales. Es muy importante utilizar a los muchachos que llamamos en la posición en la que se sienten más cómodos, para así darles oportunidad de mostrarse.

¿Qué tan a gusto está con el torneo nacional y el nivel que ha visto?

Es un torneo que se da para todo y principalmente con las exigencias especiales que hemos tenido: pandemia, partidos muy seguidos y sin tiempo para recuperar o para que los entrenadores trabajen como deben. Hay buenos partidos, regulares y otros que no son lo mejor, pero es lo normal.

”Cuando voy a una cancha, lo que busco es algo que individualmente me llame la atención para luego aplicarlo al equipo. He visto cosas que me dejan contento y lo importante es mirar más, que se pueda entrenar más. Entiendo las circunstancias que se dan con los entrenadores, ellos se preocupan porque necesitan tiempo para entrenar, pero les pido el favor de que entiendan que yo también necesito entrenar para ver jugadores. Ojalá que se de la colaboración de todo el mundo.

”El torneo es complicado, es muy seguido, casi que no hay fechas de descanso, se juega casi cada tres días y eso nos da para pensar que es casi participar y no entrenar, lo que va en detrimento del campeonato”.

Luis Suárez tuvo un estreno con victoria con la Selección Nacional. Fotografía: AFP Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, solo tiene cuatro partidos al frente del combinado patrio, todos en la Copa Oro. Fotografía: AFP.

¿Qué rol tiene Bryan Ruiz ahora en la Selección?

Bryan también te puede comunicar cosas que pasan a lo interno del grupo y esto es necesario. Bryan aún tiene mucho por darle al fútbol costarricense y lo mejor de él es que sabe dónde está y sabe que otros podrán tener un mejor momento hoy, pero tiene claro que la competencia se da entrenando bien.

”Bryan no está pidiendo nada, sino que trabaja para dar lo mejor de él en la Selección, porque ama el país y quiere hacer las cosas de la mejor manera. Quiere ser competitivo para estar al 100% en la Selección”.

¿Ha hablado con Keylor Navas para el inicio de la eliminatoria?

Con él hablé antes de que él viajara a Francia. Me dijo que si estaba físicamente bien quería estar en la Selección para la eliminatoria. Voy a contar con él y lógicamente que hablaré con Keylor antes de la convocatoria, que seguramente será el otro viernes. Keylor tiene muchas ganas de estar de nuevo con el país.

Esta lista para el fogueo ante El Salvador recibió muchas críticas por la convocatoria de jugadores de equipos grandes que son suplentes y no a otros que destacan en equipos pequeños. ¿Cómo valora a un futbolista que es suplente y por qué predomina sobre uno de club pequeño?

Siempre miraremos más. Entiendo que hay técnicos que quieren llevar jugadores a la Selección y esto es bueno, mientras otros tal vez no quieren que uno les llame jugadores porque quieren trabajar y también se comprende.

”Lo importante es hacer un llamado, seguir mirando y para eso estamos todos en mi equipo de trabajo y por lo mismo vamos a los partidos. Esto no es de decir que hay jugadores a los que nunca vamos a llamar, sino que valoraremos y tomaremos las mejores decisiones. Además, no he podido hacerlo por tiempo, pero lo que me gusta hacer es conversar con los técnicos de los equipos y que ellos mismos me recomienden y me digan de algunas figuras que ellos conocen más.

”Entiendo las críticas, pero se me antoja injusto que digan que llamo a unos y otros no, porque esta es apenas la primera convocatoria . Es apenas el primer llamado y quiero seguir viendo jugadores. Cuando se habla de que los técnicos necesitan trabajar con sus clubes, les digo que yo también necesito trabajar y verlos en el campo. Así como busco entender a cada uno de ellos, también busco que me comprendan a mí”.

En la línea que pretende de trabajar más tiempo con jugadores y verlos, ¿hay alguna posibilidad de que realice sesiones con algunos futbolistas locales?

Estoy mirando situaciones, pero es complicado porque el campeonato tiene pocos espacios para micro ciclos de trabajo. El jueves trabajé con unos chicos muy interesantes, específicamente la Sub20 que no tuvo competencia por la pandemia, me la llevaron de sparring y vi cosas muy interesantes, con muchachos que en el torneo local son los Sub21.

”Le propuse a la Comisión Fútbol hacer unos micro ciclos llamando a cuatro o cinco futbolistas del torneo, que me interesa ver más a fondo, también a los de la Sub20 actual y la Sub20 que se perdió. La propuesta es hacerlo cuando no hay fechas FIFA y ojalá se pueda hacer y que tenga la colaboración de los clubes”.

¿Qué tan cerca está de encontrar el grupo para ese llamado de cara al inicio de la eliminatoria?

Estoy haciendo una suma grande de jugadores, estoy mirando y valorando los del país y los de afuera. Eso sí, no voy a llamar solo a 23, sino que convocaré a más jugadores, porque son tres partidos, se pueden dar lesiones y demás.

¿Cómo toma que tan cerca del inicio de la eliminatoria hay jugadores que aún están decidiendo su futuro, como Bryan Oviedo y Celso Borges?

No es la primera vez que me pasa. Uno no puede decir que no llamará a jugadores como Celso Borges porque no está compitiendo, esto después de lo que mostró en Copa Oro. Aveces hay cosas más importantes que solo el momento actual, pero son aspectos especiales que hay que manejar individualmente.

¿Qué criterio tiene de los jugadores naturalizados?

Algunas veces uno se vuelve demasiado nacionalista y se piensa que no se deben llamar naturalizados, pero no, sí se puede hacer. Para mi lo más importante es que esa persona quiera naturalizarse, que quiera al país y que tampoco sea que se naturalice solo porque no tiene posibilidades en su país de jugar con la selección.

¿Ha buscado en el extranjero futbolistas con arraigo costarricense, pero que no estén en la órbita de la Selección?

Lo estamos viendo, porque hemos tenido noticias. No solo de esto, sino de jugadores que se fueron del país sin mucho ruido y son jóvenes que podemos mirar para darles su oportunidad. Al menos es nuestra obligación mirarlos.