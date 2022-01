Luis Fernando Suárez: ‘Así se juegan las eliminatorias’

El partido entre Costa Rica y Panamá le dio la razón a Luis Fernando Suárez, al creer en jugadores de la talla de Bryan Ruiz y Celso Borges. (Rafael Pacheco Granados)

Ese gol marcado por Bryan Ruiz en el minuto 65, la seguridad que siempre dan las intervenciones oportunas de Keylor Navas, la entrega de Joel Campbell y el carácter mostrado por todos los integrantes de la Selección Nacional de Costa avivan las esperanzas.

La ‘Tricolor’ recortó distancia y llegó a 12 puntos en la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022. Está a dos unidades de Panamá y eso es algo que resalta Luis Fernando Suárez, a sabiendas de que vienen dos visitas complicadas, a México y a Jamaica.

“Es un partido que así se juegan las eliminatorias, las complicaciones de jugar partidos fuertes, el equipo fue inteligente. Al principio no teníamos mucho la pelota. Después, con el gol que hicimos un poco de haber tenido más la pelota, pero aún así el equipo hizo las cosas claras. Por eso la situación se da de que tengamos la victoria. Se supo manejar los momentos”, analizó Luis Fernando Suárez en la rueda de prensa posterior al partido.

A usted le importa el cómo y la forma. Se ganó, pero Panamá nos quitó la pelota y perdonó. ¿Usted quedó satisfecho?

Hay ratos en que se jugó bien, no todo el tiempo fue constante. Hubo momentos en los que la forma me gustó y hubo momentos en los que la forma no me gustó.

¿Qué puede decir de la entrega de los jugadores, porque hablaron mucho del coraje? ¿Eso es lo que más puede resaltar?

Yo creo que el mensaje que a mí me dieron cuando llegaron a la concentración era eso, que sabían qué situación se estaba viviendo, qué había que hacer para ganar un partido de estos. Resiliencia, estar creyendo en ellos, en conjunto. Lo más importante es que saben la situación crítica y que hay que poner todo el conocimiento y otras cosas más.

¿Le inquieta que el equipo se viera mejor con la entrada de Bryan Ruiz y Celso Borges?

Un equipo de fútbol no son once, son muchos más, los que aportan cuando tienen que aportar. Me alegra mucho por situaciones que han vivido Celso y Bryan, que lo único que hacen es buscar que el país salga adelante.

¿Cuánto ayuda este resultado para la confianza?

Sí, es importante que se haya ganado, estamos en lucha por la clasificación, lo que viene es más complicado que lo que se presentó contra Panamá. Sabemos lo que se juega. Es bueno que los jóvenes sepan qué cosas hay que hacer para clasificar a un Mundial.

¿Qué puede decir de Keysher Fuller y Rónald Matarrita, porque no estuvieron tan bien y sigue el partido contra México?

Estoy de acuerdo en el caso de Matarrita, de Fuller no. Hay que mejorar, pero son partidos que hay que jugarlos, a veces haces cosas mejores que otras y en esto hay que ser conscientes de que los momentos son para mejorar.

¿Cuánto considera que influyó la afición?

Me gustó parte de la energía que pusieron desde el principio, nos dieron buenas vibras. Contar con el público siempre tirando para adelante es esencial y esa energía positiva es...

¿Con esto Costa Rica puede soñar?

Creo que ya nos están mirando más cerca y es lo que estábamos buscando en este partido.

¿Qué tanto le motiva ganarle a Panamá y estar cerca del cuarto lugar antes de visitar a México que es difícil?

Siempre es difícil y motiva mucho más, cada vez que uno juega contra México, espero que los jugadores estén a la altura.

¿El partido lo planificó así, trabajándolo con los cambios tal cual?

Es muy complicado, según se presente el juego, eso hay que ser lo suficientemente inteligente para leer lo que está pasando. Había equilibrio, pero sin peligro para ninguno de los dos lados.