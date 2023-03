Luis Fernando Suárez asegura cambio de mentalidad para crear una Selección de Costa Rica más ofensiva

-Para un rival como Martinica. ¿Cuál planteamiento prefiere?

-Hay opciones. La selección ha trabajado bien con línea de tres o de cuatro. Tomaremos la mejor decisión y la que creamos conveniente para un partido como este. Nosotros tenemos conocimiento de este equipo y todo lo que hemos hecho hasta ahora nos deja decir que el jugador de Costa Rica sabe a qué equipo enfrentará.

-¿Se parece en algo este duelo al que se enfrentó en la primera ronda de Liga de Naciones?

-Totalmente diferente, el partido es distinto, hay cosas diferentes, hay otras circunstancias. En aquel momento nosotros pensábamos más en el Mundial, ahora pensamos más en la Copa Oro, en la Final Four. En aquel momento jugamos en nuestra cancha, ahora vamos de visita. No podemos pensar que ellos jugarán igual ni nosotros tampoco.

LEA MÁS: A Juan Pablo Vargas le inquieta el estado de la cancha en Martinica

-¿Por qué dejó a Daniel Chacón por fuera del viaje?

-Es una decisión técnica, queremos mirar posibilidades. Daniel ha estado bien, pero hay una sana lucha por jugar. Yo estoy muy contento con lo que me ha dado, pero quiero mirar otras posibilidades en esa posición, quiero ver a Youstin Salas, Fabrizio Ramírez y Roan Wilson; por esa razón es. Esto no debe preocupar a Daniel, solo es sana competencia. Yo estoy muy satisfecho con lo que Daniel ha dado, es muy profesional.

-Los jugadores han dicho que la idea es ser más ofensivos. ¿Cuál es su instrucción?

-Cambio de mentalidad es básicamente lo que queremos. Siempre buscamos el equilibrio: una cosa es cuando tenemos la pelota y otra cuando buscamos el balón; eso debemos mejorar y vamos a trabajarlo. No hay que quitar lo bueno que tenemos y es que defensivamente somos efectivos. Hemos tenido la posibilidad de un microciclo de trabajo y ahora cuatro entrenamientos y eso nos da el tiempo necesario para tener algo muy claro, pero sí dimos el mensaje de que queremos llegar con más gente al ataque, queremos movilidad, queremos toma de decisión, que busquemos espacios, pero hay que entender que en un club se necesita tiempo y en una selección mucho más. Ahí está el problema nuestro, pero la idea está, la propuesta está.

-¿Cómo ha visto a los jugadores jóvenes?

-Bien, hay muy buena disposición. Hay que valorar la ayuda que he tenido de parte de los veteranos y eso ha ocurrido siempre en la Selección. Esto no es de uno manejar como entrenador, sino es que todos los ticos estemos metidos en el compromiso, los de mayor experiencia son los que los jalan. Entonces cuando yo noto eso, en la cena o el almuerzo siempre veo una frase de experiencia a los jóvenes y ellos escuchan; eso es lo más importante, me parece.

“Hay comprensión del ‘DT’ si se equivocan, pero también el aliento emocional de los veteranos, porque eso fue vital para el mundial pasado y es clave para lo de ahora”.

-¿Rotará la portería en los dos partidos?

No, estoy pensando en Martinica, después miraré las posibilidades. Si se necesita el cambio, lo haré, pero si no hay necesidad no lo hago. Vamos a jugarnos el día a día, no pensar en situaciones de que hoy es una cosa o mañana otra.

LEA MÁS: El convocado 103 a la Selección de Luis Fernando Suárez podría salir de cualquier parte

-Usted tomó algunos jóvenes para Qatar 2022, pero hoy no los llamó. ¿Perdieron terreno?

-Siempre tendrán la posibilidad. Hay mucha posibilidad de seguir en la Selección. Yo quiero que lo miren desde otro punto de vista. Hay veces que uno opina sobre los que no están, pero vean los que llegaron: Josimar Alcocer, Warren Madrigal. Creo que hay como cuatro jugadores de la Sub-20 que fue a Honduras y tuvo muchas críticas, pero a veces uno es injusto con la crítica a los jóvenes, aunque lo más importante en esa etapa es la experiencia. Ahora queda hablar menos del que no está, y hablar de los que suman. Los que no están sumarán en un proceso que será larguísimo, porque faltan al menos tres años y medio.