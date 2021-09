Los seis cuestionamientos a Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez lució incómodo en el desarrollo del juego entre Costa Rica y Jamaica. (Rafael Pacheco Granados)

La Selección Nacional pasa por momentos complejos. El cuadro patrio en la primera fecha eliminatoria solo consiguió dos puntos de nueve posibles, además de que jugó dos duelos en casa y solo fue capaz de empatar uno.

Esta fue la primera prueba de fuego de Luis Fernando Suárez al mando del plantel nacional, porque asumió para la pasada Copa Oro prácticamente con el torneo encima, pero ahora Costa Rica comienza a jugarse Catar 2022.

Ante esto, La Nación analizó las seis decisiones del estratega colombiano que han generado discusión en prensa y afición.

Futbolistas juveniles

El estratega colombiano desde su llegada llamó la atención por el ojo que le puso a futbolistas que recién hacen sus primeras armas en el balompié nacional como Jewison Bennet.

Suárez en su primera conferencia aseguró que a Bennet le veía condiciones excepcionales y que no lo llevaba a la Copa Oro porque no estaba en la prelista, sino lo hubiera montado en el avión.

Al final, el técnico no ha cambiado su discurso y ha mantenido a Jewison en el plantel, empero pese a las condiciones excepcionales que le ha notado no lo colocó un solo minuto en la eliminatoria, aunque Costa Rica careció de fútbol ofensivo y atrevido.

Otro caso de un futbolista juvenil fue lo vivido con Kenneth Vargas del Municipal Grecia. El día de su llamado, el entrenador fue enfático en que le veía las condiciones y cumplía con lo que él quería en ofensiva, no obstante no lo utilizó un solo minuto.

Pese a no adentrarlos en el campo, sí queda claro que Suárez ha buscado la forma de comenzar a llevar nuevos talentos y meterlos en la dinámica del camerino patrio.

“Para los juveniles estar ahí es ganancia, los partidos son difíciles y hay que irlos consolidando de a poco, Suárez está en la búsqueda del once titular y yo creo que debe llevarlos con calma”, afirmó el técnico Johnny Chaves.

Manfred Ugalde

Luis Fernando Suárez sorprendió a todos en el último partido de esta primera jornada eliminatoria al dejar en la gradería a Manfred Ugalde, delantero del Twente de Holanda.

Suárez explicó en la conferencia después del partido que considera que Ugalde sufriría el juego de sobremanera, ya que los defensores jamaiquinos son fuertes y corpulentos, como sucedió en Panamá.

Lo curioso es que de todos los hombres en ofensiva, Suárez solo llamó un ‘9’ que se caracteriza por el choque constante: Jonathan Moya. Todos los demás más bien son del perfil de Ugalde.

Dos porteros en banca

Luis Fernando Suárez incluyó entre sus 23 hombres para enfrentar a Jamaica a los tres porteros que convocó y dejó fuera jugadores de campo como Manfred Ugalde y Ariel Lassiter.

Aunque Lassiter y Ugalde no habían hecho un gran juego ante Panamá, lo cierto es que utilizar a los tres guardavallas en un solo encuentro es muy difícil, de esta forma fue una variante que se perdió.

Cuando Jamaica igualó el marcador, el timonel pudo lanzarse con variantes ofensivas como Ariel y Manfred, pero no contaba con esos hombres en el banco.

“Que dejara dos porteros a mí me llamó la atención, los entrenadores toman decisiones constantemente. Contra Panamá fue muy físico, Lassiter es bueno en campo abierto, lo de Manfred está en el Twente en una liga competitiva, pero en Panamá le costó mucho, entonces son valoraciones”, agregó Chaves.

Joel Campbell

Una situación que generó mucha confusión fue la decisión del entrenador de incluir a Joel Campbell como titular ante Jamaica, sobre todo porque venía arrastrando una lesión que claramente disminuyó su juego.

Suárez había confesado en la previa que esperaba a un Campbell para 90 minutos, empero luego en la conferencia posterior aseguró: “Yo creo que me equivoco en algo, no es ni siquiera en los cambios, me parece que un poco lo que debí de haber hecho yo es que Campbell no debió estar en los 90 minutos, me parece”.

El estratega ante la necesidad de sumar confió en el mejor hombre que tiene a nivel individual, pero luego notó que el atacante no estaba para todo el encuentro.

“Cuando un jugador vuelve de una lesión, uno valora si es mejor meterlo al final con el equipo contrario cansado o al inicio, ahí faltó la valoración de si era mejor que Joel estuviera para el cierre que tenía al contrario desgastado”, dijo el timonel Johnny Chaves.

Apuestas que él no conocía

Luis Fernando Suárez probó muchos jugadores previo a su debut eliminatorio. Lo hizo en Copa Oro y también en el partido amistoso contra El Salvador, pero cuando llegó la hora de competir decidió colocar hombres que con él tenían muy poco recorrido.

Rándall Leal tuvo su primer contacto con Suárez en este microciclo, Jimmy Marín por ejemplo en Copa Oro prácticamente viajó a ver el torneo porque no jugó y ahora sí fue tomado en cuenta.

Fernán Faerrón fue otro que se metió en esta lista, pero no había estado en todo el tiempo que lleva el colombiano.

“Es algo claro, Suárez está buscando en lo que hay en el medio, en lo que está afuera, él está buscando el jugador idóneo para su idea. Todavía no hay una base, ha hecho convocatorias diferentes porque no le termina de satisfacer el grupo. Él está en búsqueda pero ya esta jugándose el mundial, entonces es un panorama bien complicado”, explicó Chaves.

Desgaste claro de jugadores clave

Hombres como Bryan Ruiz y Celso Borges se les vio desgastados en la fecha eliminatoria.

Pero, son futbolistas que no recibieron descanso ya que fueron tomados en cuenta con la Selección para Copa Oro y Liga de Naciones.

“Yo pienso que era importante que ellos hicieran una buena pretemporada, no se pensó en eso en aquel momento. Ya sabemos el nivel de ellos y era de llevarlos en óptimas condiciones físicas”, finalizó el timonel.