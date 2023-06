Los números de la Selección Costa Rica dan escalofríos: la crisis es mucho más profunda

Si ya de por sí para Costa Rica fue muy complejo digerir una nueva derrota ante Panamá, una superioridad tan abismal de los canaleros, plasmada en los fríos números, aterroriza a más de uno. El resultado fue un 2 a 1, pero la diferencia futbolística y en estadísticas dejan en evidencia la crisis de los ticos.

Los canaleros casi que triplicaron la cantidad de remates de los costarricenses, dominaron la posesión de balón con un 58%, dieron 176 pases buenos más y cuatro de sus futbolistas superaron los 60 servicios, mientras que en la Sele ninguno llegó a los 50 envíos. En lo poco que ganó la Nacional fue en la cantidad de despejes, 19 contra cinco, y no es para destacar.

Para ver un poco más a detalle la diferencia a nivel de ofensivas, vamos al tema de los disparos: el rival de turno en la Copa Oro terminó con 10 directos, de 13 realizados, y por lo mismo el guardameta Kevin Chamorro fue protagonista, en realidad, el único que se salvó entre los dirigidos por Luis Fernando Suárez. Chamorro finalizó con siete intervenciones trascendentales y evitó una goleada de escándalo.

Si comparamos, en ataque Costa Rica tan solo generó cuatro intentos a portería y únicamente un tiro de esquina a favor (cinco del adversario). Por más que el técnico defienda que busca un equipo que proponga más, estos datos hablan de algo muy distinto y al menos, los futbolistas aceptaron que merecían ser goleados.

“Panamá fue superior de principio a fin, el marcador no reflejó lo que pasó en el juego, porque realmente fueron muy superiores. Si fue complicado ver lo que pasó contra Panamá, no se imaginan lo que fue vivirlo, pero hay que ser humilde y aceptar que ellos fueron mejores en los últimos tres partidos. Si queremos competir, debemos mejorar muchísimo, más que todo en personalidad”, analizó Joel Campbell en Radio Columbia.

Joel Campbell tampoco pudo pesar en el juego ofensivo de Costa Rica ante Panamá y fue superado por los defensas, en la derrota 2 a 1, en el debut en la Copa Oro 2023. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

Siempre detrás del balón

Otro de los aspectos que más preocupan de la actualidad de la Selección es que no hay coordinación para presionar, solo se ven esfuerzos aislados y se está lejos de funcionar como unidad. Se corre la mayoría del tiempo detrás del balón y un claro reflejo es que los jugadores que más tocaron la pelota contra Panamá fueron los defensas.

Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo fueron los que más pases dieron en la Tricolor. Waston tuvo 43 buenos y cinco malos, Vargas 41 y siete, y Calvo 39 y siete. Luego de ellos están Celso Borges (33 y seis) y Jefry Valverde (26 y seis).

Si hablamos de los atacantes titulares, los números son muy preocupantes y es que apenas si tuvieron contacto con la redonda: Josimar Alcócer dio siete servicios totales (todos buenos), Anthony Contreras seis (cinco acertados) y Joel Campbell 31 (25 buenos).

De nuevo, la explicación de los protagonistas recae en la superioridad de los panameños, sin embargo, no se expone que en la Tricolor hay mucha pasividad, se referencia al rival a mucha distancia y si no se le presiona, mucho menos hay la famosa presión tras perdida de balón, de la que tanto se habla hoy en día. Además, cuando de casualidad se tiene la redonda, no se sabe qué hacer con ella o nadie se muestra.

“Panamá fue muy superior, es difícil de digerir, la verdad que es así. Nos quedan dos partidos, tenemos que ganar para pasar y hay que seguir. Es una situación muy dura, estamos pasando un trago muy amargo y lo sufrimos todos”, señaló Francisco Calvo a Columbia.

Los fríos números son alarmantes y cambiar radicalmente para el duelo contra El Salvador, este viernes a las 6:50 p. m., no parece sencillo.